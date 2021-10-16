«زندگی استاندارد» در ۹ قسمت تولید شد/ پخش از تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی مجموعه، مجموعه نمایشی کوتاه «زندگی استاندارد» به ‌کارگردانی‌ اصغر عباسی و تهیه‌کنندگی میثم محمدحسنی و در قالب اپیزودیک در ۹ قسمت ساخته شده است و با هفته استاندارد هر روز حوالی ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه سه سیما می رود.

عباسی کارگردان این مجموعه درباره ساخت آن بیان کرد: یکی از دلایل اصلی پذیرفتن ساخت این اثر نگاه نو و مخاطب پسند به مقوله زندگی در چهارچوب استاندارد بود.

وی اضافه کرد: قطعا آنچه ما را بیش از پیش می تواند همگام با سایر کشورهای در حال پیشرفت جلو ببرد این است که بپذیریم استفاده از کالا و اقلام غیر استاندارد به بهانه های مختلف از جمله قیمت پایین تر نسبت به کالا و اقلام استاندارد، می تواند در نهایت هزینه های گزاف و گاه جبران ناپذیری را به زندگی ما تحمیل کند.

مجموعه تلویزیونی «زندگی استاندارد» به سفارش سازمان ملی استاندارد ایران تولید شده و در آن از جلوه های ویژه میدانی و جلوه های ویژه بصری بهره گرفته شده است.

پرستو انصاری، اشکان بازدار، سهیل عباسی، میثم رضایی نژاد، حامد کاویانی، نیلوفر کریمی، کمال امید، علیرضا نوبخت، اهورا فیجانی، میلاد احمدی، علی وزیری، مرجانه هدایتی، کاوه فرجاد منش، احمد حیاوی، امیر چهارباشلو، کیوان ظهرابی، ویدا محمدی، حلما محمدحسنی، مهشید زبردست بازیگران سریال و همچنین ایلیا جهانی، سارینا یوسفی، آرشام ابری بازیگران خردسال این سریال هستند.

برخی از عوامل اصلی این مجموعه عبارتند از: نویسندگان: میثم محمدحسنی و سورنا محتشمی، کارگردان: اصغر عباسی، تهیه کننده: میثم محمدحسنی، جانشین تهیه: محسن محمدحسنی، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری دلصدا، مدیرتولید، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریز: آرش جهانگیری، مدیر فیلمبرداری: احمدگودرزی، طراح صحنه و لباس: عطیه پیرعلی، مدیرصدابرداری: حامد صمدزاده، طراح چهره پردازی: مریم حسنی، جلوه های ویژه بصری: وحید ربانی، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیگ، تدوین و اصلاح رنگ: نیما شاعری، طراحی و ترکیب صدا: مهدی جمشیدیان، دستیار کارگردان: رامیار بشکار، دستیار برنامه ریز: فاطمه مددی، منشی صحنه: یاسمین پدری، عکاس: نفیسه مدرسی، مدیرتدارکات: حامد پورعظیمی.

اصغر عباسی کارگردان این مجموعه تلویزیونی نیز سابقه ساخت بیش از ۲۰ فیلم کوتاه، مستند و مجموعه های اپیزودیک را در کارنامه خود دارد.