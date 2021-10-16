۲ شهرستان استان سمنان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر شنبه در نشست ستاد مقابله با کرونای سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه بحث فضاسازی شهری و همچنین اقناع سازی مردم در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تزریق واکسن و همچنین توجه به فاصله گذاری اجتماعی، امری ضروری است، تاکید کرد: نیاز است تا اصحاب رسانه در این خصوص همچنان اهتمام ورزیده تا یک استان پایلوت در بحث مقابله با ویروس کرونا در کشور باشیم.

وی با بیان اینکه دو شهرستان میامی و آرادان در وضعیت رنگ بندی آبی کرونا قرار دارند، ابراز کرد: امیدواریم با تلاش ویژه شاهد تبدیل وضعیت رنگ بندی زرد شهرستان‌های سرخه و مهدی شهر به آبی و رنگ بندی نارنجی شهرستان‌های سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار به زرد و سپس آبی باشیم.

استان سمنان طی ۴۸ ساعت گذشته فوتی کرونایی نداشته است

استاندار سمنان گفت: در ۴۸ ساعت گذشته خوشبختانه فوتی با تست مثبت کرونا در استان نداشتیم که ورودی به بیمارستان‌ها و آی سی یوها نیز با دوری از ساده انگاری و با رعایت پروتکل‌ها و همراهی و همکاری مردم، کاهش یابد.

هاشمی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جمعیت هدف دانشگاه علوم پزشکی سمنان و ۷۴ درصد جمعیت هدف دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دُز اول واکسن را دریافت کردند که از این لحاظ در وضعیت مطلوبی قرار داریم، گفت: ۳۵ درصد جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی سمنان و ۳۱ درصد جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود، دُز دوم واکسن را دریافت کردند.

وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا، مراسم روز ۱۳ آبان با رعایت پروتکل‌ها و در فضای باز و در محوطه مدارس و دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد که مصوبه آن توسط ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا در قالب دستورالعمل ابلاغ می‌شود.