به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدحجت الله پور نجفی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از ️کشف ۳۵ کیلوگرم حشیش در روستای مهرآباد رودهن خبر داد و اظهار داشت: متهمان و افراد خاطی دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند.

پورنجفی با اشاره به اینکه از سال گذشته همکاران نیروی انتظامی بخش رودهن با تلاش شبانه روزی توانستند در برخورد با مجرمین جرایم اقدامات مؤثری را داشته باشند افزود: در یک تولیدی مواد مخدر صنعتی در بخش رودهن به مقدار ۱۴۵ کیلوگرم از نوع هروئین کشف و کارگاه تولید منهدم شد و افراد مرتبط با این موضوع دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی دماوند بیان داشت: در مقایسه با سال‌های قبل در بحث افزایش کشفیات مواد مخدر افزایش ۱۰۰ درصد را داشتیم؛ از این آمار ناراحت هستیم و روزی خوشحال خواهیم شد که آمار به صفر برسد.

وی با بیان اینکه در کشف سرقت‌ها طی سال جاری ۲۷ درصد افزایش و در شاخص دستگیری مجرمان ۵۱ درصد افزایش داشته‌ایم عنوان داشت: به تفکیک کلانتری‌های بخش رودهن کلانتری رودهن ۵۴۲ مورد کشف سرقت و ۶۰۵ نفر سارق دستگیر شدند، کلانتری آبعلی ۹۴ مورد کشف سرقت و ۱۳۲ نفر دستگیر و کلانتری مهرآباد ۳۰۲ مورد کشف سرقت و ۲۳۷ نفر دستگیری بوده است.