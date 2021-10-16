اعزام ۹ شناگر به مسابقات جام جهانی مسافت کوتاه قطر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، با رکوردشکنی شناگران جوان در مسابقات انتخابی تیم ملی، ۹ شناگر به جام جهانی شنای مسافت کوتاه ( ۲۹مهر تا ۲ آبان) در دوحه اعزام خواهند شد.
هدف از این اعزام آمادگی برای مسابقات داخل سالن آسیا و کسب رکوردهای ورودی مسابقات جهانی ابوظبی است که در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. پیش از این مهرشاد افقری و متین بالسینی ورودی مسابقات جهانی را بدست آورده بودند و برای آمادگی بیشتر به قطر اعزام خواهند شد.
سینا غلامپور و مهدی انصاری نیز حد نصاب تعیین شده کادر فنی را برای مسابقات دوحه در زنجان کسب کردند.
همچنین شناگران جوان ( متین سهران، هومر عباسی، ابوالفضل سام، علی جبلی و علی سراوند) با درخشش در مسابقات انتخابی و کسب رکوردهای خوب نظر کادر فنی را جلب و با هدف کسب آمادگی بیشتر برای بازی های داخل سالن آسیا ۲۰۲۱ و بازی های آسیایی ۲۰۲۲ به مسابقات دوجه اعزام خواهند شد.
نفرات اعزامی به مسابقات جام جهانی مسافت کوتاه قطر:
۱-متین بالسینی
۲-مهرشاد افقری
۳-مهدی انصاری
۴-سینا غلامپور
۵-علی سراوند
۶-متین سهران
۷-هومر عباسی
۸-علی جبلی
۹-ابوالفضل سام
سرپرست: مجید مشتاق
مربی: محمد رضا کیانی پور
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