اعزام ۹ شناگر به مسابقات جام جهانی مسافت کوتاه قطر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، با رکوردشکنی شناگران جوان در مسابقات انتخابی تیم ملی، ۹ شناگر به جام جهانی شنای مسافت کوتاه ( ۲۹مهر تا ۲ آبان) در دوحه اعزام خواهند شد.

هدف از این اعزام آمادگی برای مسابقات داخل سالن آسیا و کسب رکوردهای ورودی مسابقات جهانی ابوظبی است که در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. پیش از این مهرشاد افقری و متین بالسینی ورودی مسابقات جهانی را بدست آورده بودند و برای آمادگی بیشتر به قطر اعزام خواهند شد.

سینا غلامپور و مهدی انصاری نیز حد نصاب تعیین شده کادر فنی را برای مسابقات دوحه در زنجان کسب کردند.

همچنین شناگران جوان ( متین سهران، هومر عباسی، ابوالفضل سام، علی جبلی و علی سراوند) با درخشش در مسابقات انتخابی و کسب رکوردهای خوب نظر کادر فنی را جلب و با هدف کسب آمادگی بیشتر برای بازی های داخل سالن آسیا ۲۰۲۱ و بازی های آسیایی ۲۰۲۲ به مسابقات دوجه اعزام خواهند شد.

نفرات اعزامی به مسابقات جام جهانی مسافت کوتاه قطر:

۱-متین بالسینی

۲-مهرشاد افقری

۳-مهدی انصاری

۴-سینا غلامپور

۵-علی سراوند

۶-متین سهران

۷-هومر عباسی

۸-علی جبلی

۹-ابوالفضل سام

سرپرست: مجید مشتاق

مربی: محمد رضا کیانی پور