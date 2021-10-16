به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین الهی ظهر شنبه در دیدار با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در کشور ما بیماری‌های مختلفی مانند فلج اطفال کزاز و سیاه سرفه به وجود آمد که با واکسیناسیون به‌موقع کنترل شد.

وی افزود: امروزه همه دانشمندان دنیا بر این باورند که واکسیناسیون بهترین راه برای غلبه و ویروس کرونا است و خوشبختانه یک اجماع خوبی بین مسئولین عالی کشور هم برای تهیه واکسن و گسترش واکسیناسیون به وجود آمده است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: همکاری‌های بین دستگاهی موجب شده است که واکسن‌های مورد نیاز در حد وفور به کشور وارد شود و امروز شاهد واردات ۱۰۰ میلیون دوز واکسن بودیم که این رقم تا آذرماه به یکصد و شصت میلیون دوز افزایش خواهد یافت.

عین الهی تصریح کرد: ویروس کرونا برای کشور خسارت‌های زیادی داشته است اما موجب شده که در بخش‌های مختلف مردم پای کار بیایند و با ایجاد گروه‌های جهادی و فعالیت‌های مردمی به یاری تیم پزشکی بشتابند.

وی ادامه داد: در خصوص واکسیناسیون هم یک حماسه ملی به وجود آمده و حال و هوای دوران دفاع مقدس زنده شده است و مردم با قرار دادن همه امکانات و فضاهای خودشان برای این امر، به یاری تیم سلامت کشور آمده‌اند.

وزیر بهداشت گفت: اینکه در کشور ما در طول یک هفته ۸ میلیون دوز واکسن تزریق شود یعنی به اندازه کل جمعیت امارات و این اقدام بزرگی است که در سایه همکاری‌های دستگاه‌ها و به ویژه مشارکت مردم شکل گرفته است.

عین اللهی کل واکسن‌های تزریق شده را تا امروز ۷۱ میلیون دوز اعلام کرد و افزود تاکنون ۷۵ درصد مردم این کشور علیه ویروس واکسینه شده‌اند.

وی در این حال از تلاش‌های عده‌ای ضد واکسن انتقاد کرد و تصریح کرد: من نمی‌دانم این افراد با چه حکم شرعی این کار را انجام می‌دهند در حالی که از نظر علمی دانشمندان آن را ضروری و واجب می‌دانند و آمارها هم نشان می‌دهد بیشتر افرادی که درگیر این بیماری شده‌اند و یا فوت می‌کنند کسانی هستند که واکسینه نشده‌اند.

وزیر بهداشت به مصداق بارزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در سال گذشته تیم سلامت کشور ۲۲۰ شهید را تقدیم نظام اسلامی کرد اما امروز به دلیل انجام واکسیناسیون تیم سلامت، تعداد مبتلایان و فوت در بین آنها به انگشت شمار شده است.

عین اللهی نگرانی خود را از موج ششم شیوع ویروس کرونا عنوان کرد و از علما و مراجع خواست که به یاری حوزه سلامت بیایند و مردم را برای انجام واکسیناسیون تشویق کنند.

وزیر بهداشت در ادامه افزود: در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که ویروس کرونا فعال نیست و بهترین زمان واکسیناسیون است و مردم باید از این فرصت استفاده کنند که تا موج ششم شروع نشده علیه این بیماری واکسینه شوند.

عین اللهی اضافه کرد: ما برای سهولت در امر واکسیناسیون مراکز واکسیناسیون را به چندین برابر افزایش دادیم به طوری که هم اکنون حداقل زمان تزریق واکسن از ۱۰ ساعت به کمتر از ۱۰ دقیقه رسیده است که نشان می‌دهد که هیچ بهانه‌ای برای عدم حضور مردم در مراکز واکسیناسیون وجود ندارد و تیم سلامت و بهداشت در هر لحظه ساعت از شبانه روز آماده‌اند که کار واکسیناسیون را انجام دهند.