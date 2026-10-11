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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

برگزاری مانور آمادگی انتخابات در فرمانداری اردبیل

برگزاری مانور آمادگی انتخابات در فرمانداری اردبیل

اردبیل- مانور آمادگی ستاد انتخابات شهرستان اردبیل به‌منظور ارزیابی آخرین اقدامات فنی، اجرایی و هماهنگی زیرساخت‌ها با حضور فرماندار و عوامل اجرایی در محل فرمانداری اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در حاشیه مانور آمادگی ستاد انتخابات شهرستان اردبیل با اشاره به اهمیت اجرای دقیق فرآیندهای انتخاباتی اظهار کرد: فرمانداری اردبیل با تمام ظرفیت پای کار است و خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، پرشور، قانون‌مند و سالم در سطح شهرستان پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر فراهم بودن زیرساخت‌های فنی و ارتباطی در سطح شهرستان افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما پایداری و صحت بسترهای ارتباطی و پشتیبانی بود که در این مانور تمامی سناریوهای احتمالی، ارتباط سامانه‌ها و تجهیزات فنی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت و زیرساخت‌ها در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

فرماندار اردبیل همچنین به وضعیت شعب اخذ رأی اشاره کرد و گفت: بازدیدهای میدانی و جانمایی شعب در سطح شهر و روستاها به‌صورت دقیق انجام شده و تمامی شعب اخذ رأی از نظر امکانات، امنیت و سهولت دسترسی شهروندان آماده خدمت‌رسانی به مردم شریف شهرستان هستند.

قلندری بر اهمیت ارتقای دانش عوامل اجرایی نیز تأکید کرد و یادآور شد: تمهیدات ویژه‌ای برای برگزاری دوره‌های آموزشی جامع و تخصصی برای تمامی دست‌اندرکاران، اعضای شعب و کاربران سامانه‌ها اندیشیده شده است تا در روز رأی‌گیری هیچ‌گونه ابهام یا مشکلی در روند اخذ رأی به وجود نیاید.

وی با ابراز اطمینان از آمادگی کامل مجموعه اجرایی شهرستان تصریح کرد: با انسجام دستگاه‌ها و هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده، بستر مناسب برای صیانت از آرای مردم و مشارکت گسترده و حماسه‌آفرین شهروندان اردبیلی فراهم است.

کد مطلب 6974637

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