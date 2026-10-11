به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: مردم استان مرکزی در ماه‌های گذشته با حضور پرشور خود در مناسبت‌های مختلف، جلوه‌های ارزشمندی از وفاداری، بصیرت و هویت انقلابی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی افزود: نتایج رویداد ایران جان، باید به جمع‌بندی مشخصی در سطح استان‌ها منجر شود تا بر اساس اولویت‌های هر منطقه، راهبردهای عملیاتی برای فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای تدوین و زمینه معرفی مؤثرتر ظرفیت‌های کشور فراهم شود.

دری نجف‌آبادی با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه علمی و فرهنگی استان مرکزی تصریح کرد: این استان بخشی پرافتخار از هویت ایران اسلامی است و در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی، صنعت، کشاورزی، خدمات، تاریخ و فرهنگ، ظرفیت‌های برجسته‌ای دارد که باید به‌درستی به مردم ایران و جهانیان معرفی شود.

وی با بیان اینکه استان مرکزی خاستگاه شخصیت‌های بزرگ علمی، فرهنگی، سیاسی و انقلابی بوده است ادامه داد: مفاخر و اندیشمندانی همچون امیرکبیر، قائم‌مقام فراهانی، دکتر حسابی و بزرگان حوزه‌های علمیه، در کنار شهدای برجسته و شخصیت‌های اثرگذار انقلاب اسلامی، بخشی از سرمایه تاریخی و هویتی این استان به شمار می‌روند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت بازنمایی توانمندی‌های صنعتی و علمی استان گفت: ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی مرکزی، در کنار توانمندی‌های کشاورزی، پزشکی و میراث تاریخی آن، باید در قالب روایت‌هایی دقیق و اثرگذار به مخاطبان معرفی شود تا تصویر جامع‌تری از توانایی‌های ایران اسلامی شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: معرفی ظرفیت‌های ایران باید با رویکردی امیدآفرین و آینده‌نگر دنبال شود و رسانه‌ها با بسیج امکانات و استفاده از ابزارهای مؤثر، در تقویت هویت ملی و تبیین عظمت و استقلال کشور نقش‌آفرینی کنند.

دری نجف‌آبادی افزود: امروز معرفی دستاوردها و توانمندی‌های ایران و دفاع از عزت، شرافت و استقلال کشور در برابر فشارهای خارجی، ضرورتی مهم است و رویداد «ایران جان» می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت این مسیر و بازتاب شایسته ظرفیت‌های استان مرکزی باشد.