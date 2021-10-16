حرف نزدن با کودکان عامل اصلی مشکلات گفتاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، محمدحسن عظیم عراقی معاون تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور درباره دانش آموزان دیرآموز و معرفی آن‌ها به مدارس عادی اظهار داشت: طبق آخرین آمار ارجاعی از پایگاه‌های سنجش دانش آموزان، ۱۵۴ هزار نفر ارجاعی هوش شدند و طبق ارزیابی کیفی انجام شده تا کنون ۷۱ هزار و ۷۷۸ نفر از آن‌ها به عنوان دیرآموز شناسایی شدند.

وی ادامه داد: این میزان به نسبت سال‌های گذشته از نظر تعداد شناسایی شده شاید آمار بالاتری داشته باشد، اما علت آن، این است که سال گذشته تعداد دانش آموزانی که مورد سنجش قرار گرفتند، کمتر بود بنابراین از نظر درصدی افزایشی در این خصوص نداشتیم. تقریباً میزان دانش آموزان شناسایی شده ارجاعی هوش همانند سال گذشته است.

عظیم عراقی خاطرنشان کرد: در برنامه سنجش سال جاری از میان ۱۵۴ هزار نفر، تعداد ۵ هزار و ۵۴۱ نفر نیز دانش آموز استثنایی بودند که تعداد چهار هزار و ۸۸۱ نفر آموزش‌پذیر هستند؛ یعنی از نظر نمره هوشی نسبت به دیگران پایین‌تر بوده و کم توان ذهنی محسوب می‌شوند. بر اساس آخرین گزارشات ۱۱۲ نفر ناشنوا و ۱۲۱ نابینا، ۲۲۸ نفر با معلولیت جسمی حرکتی و ۱۸۹ دانش آموز اوتیسم شناسایی شدند.

معاون تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: علاوه بر موارد ذکر شده ما یک سری دانش آموزان تلفیقی هم داریم. در برنامه سنجش امسال دانش آموزان تلفیقی ما ناشنوا، نابینا و جسمی-حرکتی هستند. تلفیقی‌های آسیب شنوایی یا اصطلاحاً کم شنوا ۴۵۰ نفر، تلفیقی‌های آسیب دیده بینایی ۳۳۶ نفر و تلفیقی‌های جسمی_ حرکتی ۵۵۱ نفر هستند.

وی با اشاره به دانش آموزان تلفیقی گفت: به عنوان مثال تلفیقی ناشنوا کسی است که مشکل شنوایی دارد اما مشکل او در حدی نیست که به مدرسه استثنایی مراجعه کند و بیشتر کم شنوا است. بنابراین می‌توانند در کنار سایر کودکان عادی درس بخوانند.

عظیم عراقی گفت: رویکرد ما این است که تا حد ممکن، کودکان را از هم جدا نکنیم. زیرا ممکن است یک دانش آموز در یکی دو سال اول سال تحصیلی خود بعد از اینکه مدتی با او تمرین شد، حتی تعاملات اجتماعی را هم بهتر یاد بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که بعد از معرفی دانش آموزان دیر آموز به مدارس عادی چقدر میزان هوش مرزی که هدف اصلی معرفی دانش آموزان دیر آموز به مدارس عادی بوده، افزایش پیدا کرده است؟ گفت: دانش آموزان دیرآموز به نوعی دانش آموزان مدارس عادی محسوب می‌شوند و مسئولیت آنها به عهده معاونت آموزش ابتدایی است. اما ما یک سری کارهای مشترک با معاونت آموزش ابتدایی داریم، به طور مثال یک سری بسته‌های آموزشی را در اختیار خانواده‌ها و معلمان دانش‌آموزان قرار می دهیم تا بتوانند شرایط آموزش را برای آن‌ها بیشتر فراهم کنند تا این بچه‌ها به سمت مدرسه استثنایی نیایند.

معاون تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: البته دانش آموزان دیر آموز نیاز به تمرین و تکرار بیشتری دارند و باید در کلاس‌هایی حضور داشته باشند که تراکم کمتری دارند تا معلم بیشتر بتواند با آن‌ها تمرین کند.

عظیم عراقی درباره تعداد مدارس اتیسم در کل کشور بیان کرد: ما تقریباً در همه استان‌ها مدارس اتیسم داریم و آمار دقیق آن در اختیار معاونت آموزشی قرار دارد.

وی درباره علت اصلی مشکلات گفتاری در کودکان گفت: یکی از علت‌هایی که موجب می‌شود کودکان دچار مشکل گفتاری شوند، ضعف شنوایی آن‌ها است یعنی اگر دانش‌آموزی مشکل شنوایی دارد، در گفتار هم دچار مشکل خواهد بود.

معاون تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: علاوه بر این ها این کودکان شاید از جمله افرادی هستند که زیاد صحبت نمی‌کنند و با آن‌ها تمرین حرف زدن نمی‌شود. متاسفانه خانواده‌ها به سمت تعداد فرزند کم هستند و در خانواده‌های کم جمعیت کودکان زیاد صحبت نمی‌کنند.

عظیم عراقی گفت: این دسته از کودکان بیشتر در حال تماشای تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری هستند. از این رو خزانه لغاتشان کاهش پیدا کرده و طبیعتاً کمتر می‌تواند صحبت کنند. یک بحث دیگر نیز مشکلات عضوی و یا آناتومی دهان است که می‌تواند در این زمینه نقش داشته باشد.

وی در خصوص فعال شدن سنجش پیش دبستان گفت: در حال حاضر سنجش پیش دبستان فعال شده و تقریباً همه استان‌های کشور در حال انجام این سنجش هستند. به خانواده‌ها تاکید داریم حتماً در این سنجش شرکت کنند؛ به دلیل اینکه وقتی امسال سنجش فرزند خود را انجام دهند دیگر نیازی نیست که سال آینده برای سنجش مراجعه کنند، همچنین اکنون پایگاه‌های سنجش خلوت‌تر هستند. ضمن اینکه از الان تا سال آینده وقت دارند نسبت به مداخله و بررسی مشکلاتی که در سنجش مشاهده شده اقدام کنند.

معاون تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی در پایان گفت: خوشبختانه تاکنون نزدیک به هفتاد هزار نوآموز پیش دبستان برای سنجش نوبت‌گیری شده‌اند. خانواده‌ها برای این کار می‌توانند در همان مرکز پیش دبستانی که ثبت نام کرده‌اند با اعلام به مدیر مدرسه نسبت به نوبت گیری فرزند خود اقدام کنند.