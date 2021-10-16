جذاب ترین مدل های ادکلن مردانه سین دخت و هرآنچه که باید بدانید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از دیر باز داشتن بدنی خوشبو باعث افزایش اعتماد به نفس شخص و همچنین انتقال حس خوب به دیگران می‌شود. افراد در گذشته از مواد طبیعی و خالصی مانند مشک برای خوشبو شدن خود استفاده می‌کردند و تنوع رایحه‌ها بسیار کم بوده است، اما امروزه ابزار مختلفی برای داشتن بدنی خوشبو به وجود آمده است.

بادی اسپلش، خرید ادکلن در تنوع و رایحه‌های مختلف، انواع عطر و … ابزاری هستند که شما می‌توانید از طریق آن‌ها رایحه ای که به آن علاقه مند هستید را استفاده کنید.

اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که به ظاهر و تیپ خود اهمیت می‌دهید، مطمئناً استفاده از یک عطر یا ادکلن مناسب می‌تواند زیبایی دوچندانی به ظاهر شما اعطاء کند. همچنین شما با استفاده از این رایحه‌ها می‌توانید حس خوبی را به خود و اطرافیانتان منتقل کنید که باعث می‌شود دید مثبتی نسبت به شما داشته باشند.

در این بخش قصد داریم شما را با هرآنچه که درباره ادکلن باید بدانید و جذاب ترین مدل‌های ادکلن آشنا کنیم؛ بنابر این تا پایان همراه ما باشید.

تفاوت عطر و ادکلن

عطرها (perfume) دارای ۲۰ الی ۴۰ درصد اسانس روغن خالص است و از میزان ماندگاری و غلظت بالایی برخوردار هستند. دسته عطرها به صورت طبیعی نیز تولید می‌شود که بهترین نوع عطر محسوب می‌شوند.

ادکلن ها (Eau de Cologne) دارای ۷ الی ۱۰ درصد روغن خالص است و از غلظت کمتری نسبت به پرفیوم برخوردار هستند که طبیعتاً ماندگاری آن‌ها نیز نسبت به عطرها کمتر است.

ادکلن هایی با رایحه بسیار ماندگار

انواع عطرها از نظر غلظت

پرفیوم ( perfume):

خالص‌ترین نوع عطر که از بالا ترین درصد خلوص یعنی ۴۰-۱۵ درصد برخوردار هستند. این دسته از ماندگاری بالایی برخوردار است و به طبع آن قیمت آن نیز بسیار بالا است.

ادو پرفیوم ( Eau de parfum):

این نوع از عطرها دارای غلظتی حدود ۱۵-۷ درصد می‌باشند و ماندگاری نسبتاً خوبی دارند.

ادو تویلت ( Eau de Toilette):

درصد خلوص اسانس روغنی این دسته حدود ۱۵-۵ درصد می‌باشد و ماندگاری کمتری نسبت به ادو پرفیوم دارد.

او فرش ( Eau Fraiche):

این دسته به عنوان دسته آخر از غلظت بسیار کمی برخوردار هستند و تنها از ۱ الی ۳ درصد اسانس روغنی در ساخت آن‌ها استفاده می‌شود. این دسته از مخلوط شدن روغن‌های معطر با آب تولید می‌شوند و بیشتر برای تازه کردن پوست به ویژه بعد از اصلاح به عنوان افتر شیو استفاده می‌شود. قیمت این دسته بسیار مناسب است.

انواع اصطلاحات رایج برای عطر و ادکلن

پخش بو: به فرآیند بخش تبخیر رایحه تا زمانی که اطرافیان شما بوی عطر را حس کنند، پخش بو گفته می‌شود. میزان پخش بو در هر عطر به میزان غلظت آن بستگی دارد.

طبع عطر: اصطلاح طبع عطر از طب سنتی گرفته شده است و گرم و خنک بودن رایحه عطر را در اصطلاح طبع عطر می‌گویند.

خط بو: به میزان ماندگاری رایحه هر عطر در محیط، خط بوی آن عطر می‌گویند. میزان ماندگاری رایحه عطر شما در محیط، نشانگر قوی یا ضعیف بودن عطر شما است.

نقاط پالس بدن: نقاطی بر روی بدن افراد وجود دارد که باعث افزایش ماندگاری عطر در صورت استفاده عطر در آن نقاط می‌شود. در این نقاط ضربان وجود دارد و باعث می‌شود رایحه عطر شما در تمام نقاط پخش شود. روی رگ‌ها، پشت گوش، زیر گردن و به طور کلی تمام نقاطی که می‌توان ضربان قلب را در آن نقاط حس کرد جزو این نقاط محسوب می‌شوند.

ادکل هایی با رایحه گل‌های معطر

تشخیص عطر و ادکلن اصل از ادکلن های تقلبی

این سوال برای همه محصولات عطر و رایحه وجود دارد که چگونه می‌توانند ادکلن اصل را از تقلبی تشخیص دهند؟! با ما همراه باشید تا شما را در این باره آگاه سازیم.

به نکات زیر توجه داشته باشید:

به نحوه بسته بندی ادکلن دقت کنید و حتماً باید پلاستیک بسته بندی شده ادکلن صاف و با کیفیت باشد.

از فروشگاه‌های دارای نماد اطمینان و معتبر مانند: سین دخت، دیجی کالا، ترب و سایر فروشگاه‌های با اصالت خرید کنید.

نام برند در ادکلن های اصل به صورت بر جسته بروی ادکلن و یا درب پرفیوم قابل مشاهده است.

بر روی هر ادکلن بارکدی برای اصالت آن کالا وجود دارد که از طرف برند تولید کننده قرار گرفته است، با استعلام بارکد به راحتی می‌توانید از صحت اصل بودن آن اطمینان کسب کنید.

پرطرفدارترین مدل‌های ادکلن مردانه

رایحه‌های بسیاری در سراسر جهان وجود دارند و مطابق این حجم از رایحه‌ها، ادکلن های بسیاری نیز وجود دارد. بعضاً این ادکلن ها از تلفیق چند رایحه با یکدیگر ساخته می‌شوند که بسیار خاص و تک هستند. از انواع معروف ترین مدل‌های ادکلن مردانه که طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کرده اند، می‌توان به نمونه‌های ذیل اشاره کرد:

SAUVAGE

VERSACE

BLACK AFGHAN

TOM FORD

WOODY

DUNHILL (DESIRE BLUE)

CREED AVENTUS

سخن آخر:

شما با استفاده از این ادکلن ها می‌توانید جذابیت فراوانی را کسب کنید، زیرا بوی خوش یکی از ماندگار ترین ویژگی‌هایی است که در ذهن افراد می‌ماند و شما از این طریق می‌توانید تا مدت‌ها در ذهن افراد جاودانه شوید.

منبع: https://sindokht.com/