به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «لاکی ایرابور» رئیس ستادکل نیروهای مسلح نیجریه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که طی یک ماه گذشته با قطع خطوط ارتباطی باندهای مسلح در این کشور دست‌کم ۲۵۰ تَن از آنان از پای درآمده‌اند.

براساس این بیانیه در راستای مبارزه با گروه‌ های مسلح نیجریه، تمامی خطوط ارتباطی آنان در ایالت‌های زامفارا، کاتسینا و نیجر طی ماه گذشته قطع شده بود.

به گفته «لاکی ایرابور»، در این مدت دست‌کم ۲۵۰ عضو باندهای مسلح از پای درآمده و بیش از ۶۰۰ نفر نیز بازداشت شده‌اند.

گفتنی است این مناطق نیجریه بارها شاهد درگیری چوپانان متعلق به قوم فولانی و کشاورزان بوده است. فولانی‌ها که برای چرای دام خود به جنوب این کشور کوچ می‌کنند، می‌گویند که کشاورزان به آنان حمله کرده و حیواناتشان را می دزدند.

باندهای مسلح نیز با سوءاستفاده از این درگیری‌ها به منطقه حمله کرده و مردم را به گروگان می‌گیرند.