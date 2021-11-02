مردان مسلح کارکنان دانشگاه «ابوجا» و بچه هایشان را ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات دانشگاه ابوجا در پایتخت نیجریه امروز سه شنبه اعلام کردند که مردان مسلح چهار تن از کارکنان این دانشگاه را به همراه فرزندانشان ربودند.

دانشگاه مذکور در همین رابطه طی پیامی در فیسبوک، اعلام کرد: آدم ربایان مشکوک در ساعات اولیه امروز به محله کارکنان این دانشگاه حمله کردند. ما گزارش هایی داریم مبنی بر اینکه چهار نفر از کارکنان ما و فرزندانشان ربوده شده‌اند.

مواردی از آدم ربایی در حومه شهر ابوجا صورت گرفته بود اما حملاتی این چنینی به دانشگاه ها پدیده ای جدید تلقی می شود.

گروه هایی از مردان مسلح که بین مردم محلی به عنوان آدم ربایان شناخته می‌شوند، اواخر سال گذشته در ازای دریافت باج، اقدام به آدم ربایی از مدارس و حمله به روستاها در شمال غرب این کشور کردند.

حمله افراد مسلح به مراکز آموزشی و زندان ها، رویدادی پرتکرار در نیجریه است. در این کشور مدارس نیز همواره از جمله اهداف گروه‌های تروریستی به شمار می‌رود و در طول یک سال گذشته چندین بار مراکز آموزشی و روستاهای نیجریه هدف حمله گروه‌های مسلح تروریستی بویژه «بوکوحرام» قرار گرفته که در جریان آنها افراد مسلح صدها دانش‌آموز بویژه دختران را ربودند.

گروهک تروریستی بوکو حرام در سال ۲۰۰۰ اعلام موجودیت کرده و از سال ۲۰۰۹ تاکنون با انجام اقدامات خشونت‌آمیز بیش از ۲۰ هزار نفر را کشته است.

این گروهک از سال ۲۰۱۵ در کشورهای کامرون، بنین، چاد، نیجر و نیجریه اعمال تروریستی انجام می‌دهد. بر اثر حملات این گروه به منطقه دریاچه چاد حداقل ۲ هزار نفر کشته شده‌اند.