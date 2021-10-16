کارت واکسن برای ورود به استخرها الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر سید محمد جمالیان عصر شنبه در نشست ستاد کرونا استان اظهار کرد: جای تأسف دارد که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا مجدد وارد شیب افزایشی شده و تجربه پیک‌های قبلی این بیماری نشان داده که با تغییر رنگ‌ها یک عادی‌انگاری در جامعه رخ می‌دهد و پس از آن آمارها افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اگر عادی انگاری که مجدد در جامعه پیش آمده ادامه یابد، پیک پنجم که هنوز به نقطه پایانی نرسیده وارد مرحله ششم می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه کادر بهداشت و درمان استان مرکزی به شدت خسته است، اظهار کرد: شروع پیک دیگری از بیماری، عواقب خوبی در پی ندارد. همچنین نباید برخی تصمیمات منجر به ایجاد پیک‌های دیگر و خستگی مضاعف کادر بهداشت و درمان شود.

تصاویر ازدحام در استخرهای بازگشایی شده نگران کننده است

وی اظهار کرد: استخرهای اراک به دلیل مشکلات اقتصادی و برخلاف پروتکل‌های ملی و با مصوبه استانی بازگشایی شده اما جای تأسف دارد که تصاویری که از استخرهای بازگشایی شده دیده می‌شود و ازدحام بالای جمعیت نگران کننده است.

جمالیان گفت: اگر قرار است استخرها بازگشایی شود باید همه استخرها بازگشایی شود و تعطیلی برخی از آنها موجب ازدحام جمعیت در استخرهای فعال می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: انتظار است اداره کل ورزش و جوانان نظارت ویژه در این راستا داشته باشد و به بحث تعداد افرادی که پذیرش می‌شوند و بحث فاصله اجتماعی توجه ویژه داشته باشد و داشتن کارت مؤید تزریق ۲ دُز واکسن کرونا برای ورود افراد به استخرها الزامی است.

وی گفت: رعایت پروتکل‌ها در سایر اماکن نیز به شدت کاهش یافته و اگر تدابیر لازم اندیشیده نشود، مجدد در هفته‌های آتی باید تصمیمات سخت و یا اعمال محدودیت‌های جدی اعمال شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: واکسیناسیون ۶۴ درصد از جمعیت هدف گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال استان مرکزی انجام شده اما توقع بود تعداد بیشتری از این گروه سنی واکسینه شده باشند.

بهترین واکسن، در دسترس‌ترین است

جمالیان گفت: بهترین روش برای کنترل کرونا واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است و طبق بررسی‌های اخیر سازمان بهداشت جهانی، همه واکسن‌های مورد تأیید اثربخشی در کاهش مرگ و میر و بستری را دارند و بهترین واکسن، در دسترس‌ترین واکسن است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: بیشترین نوع تزریق واکسن کشور از نوع سینوفارم است که این واکسن نیز تأیید بهداشت جهانی را اخذ کرده است.

جمالیان با بیان اینکه در مجموع ۸۱ درصد از جمعیت هدف استان مرکزی یک دُز واکسن خود را دریافت کرده‌اند، گفت: امید است این آمار در روزهای پیش رو به ۸۵ درصد برسد. همچنین تعداد افرادی که ۲ دُز واکسن خود را دریافت می‌کنند، تا پایان هفته جاری چشمگیر خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان بیان کرد: باید شرایط لازم برای بازگشایی مدارس مهیا باشد و خطری دانش آموزان و معلمان را تهدید نکند.