خسارت ۸۰۰ میلیارد تومانی کرونا به صنعت گردشگری استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مرزبان عصر شنبه در نشست خبری اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی با اشاره به نزدیک بودن هفته فرهنگی اراک، اظهار کرد: به مناسبت هفته فرهنگی اراک برنامه‌هایی چون برگزاری بازارچه موقت فروش صنایع دستی در مرکز شهر، اجرای موسیقی سنتی، تقدیر از نام آوران حوزه صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و آئین‌های سنتی خواهیم داشت و یک روز هم در این هفته در منطقه گردو برنامه فرهنگی ترتیب داده شده است و برای بازگشایی منزل امیرکبیر که به هیأت امنا واگذار شده است با حضور وزیر ورزش بازدیدی در نظر است.

وی با اشاره به خسارات ناشی از کرونا به صنعت گردشگری گفت: به جهت جبران خسارت‌های ناشی از کرونا در طول ۲ سال اخیر از طریق سامانه کارا تسهیلات کم بهره به فعالان گردشگری داده شد، علاوه بر آن امسال بازپرداخت وام‌ها و تخفیف مالیاتی و … در قالب بسته‌های حمایتی انجام گرفت، اما خسارات بسیار بالا بود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی تصریح کرد: ۱۱۳ میلیارد تومان تسهیلات به تأسیسات گردشگری استان اختصاص یافته است و از اسفندماه ۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش گردشگری استان مرکزی وارد شده است و تاکنون ۵۵ تا ۶۰ درصد متقاضیان تسهیلات دریافت کرده اند.

وی با اشاره به در حال ساخت بودن ۶۲ پروژه سرمایه گذاری در استان، عنوان کرد: شاید استان مرکزی در صدور پروانه موافقت اصولی عقب باشد، اما در صدور مجوز پروانه ساخت از استان‌های برتر کشور است.

مرزبان در خصوص توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان مرکزی اظهار کرد: از ۶ اقامتگاه به ۲۴ اقامتگاه در سال جاری رسیده ایم و روند بررسی ۲۴ روستای هدف گردشگری از سوی وزارتخانه در حال انجام است، همچنین ۲۸ منطقه نمونه گردشگری از جمله غار نخجیر در استان وجود دارد که می‌توان به سرمایه گذار واگذار کرد.

وظایف ما معرفی قابلیت‌های گردشگری روستاها است

وی در خصوص تخریب روستاهای هدف گردشگری و بناهای تاریخی در صورت اوج گیری گردشگری اظهار کرد: این اداره کل با توجه به حیطه وظایف خود، قابلیت‌های گردشگری روستاها را معرفی می‌کند، اما توان، اعتبار و نیروری انسانی برای نظارت و کنترل تخریب‌ها را ندارد و برای کنترل این مناطق باید تعامل بین دستگاهی شکل گیرد تا تخریب و آسیب زیست محیطی در یک منطقه گردشگری یا بنای تاریخی صورت نگیرد.

مرزبان گفت: در ۱۲ شهرستان استان مرکزی کارگاه مرمتی فعال است، همچنین بین ۴۵ تا ۵۰ پروژه مرمتی با حدود ۵ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ انجام شده است که شامل مشارکت مرمت بازار تاریخی اراک و سرای نبی زاده، کاشانی و فلسطینیان، مرمت منزل قنبری تا سقف اعتباری در نظر گرفته شده، مرمت مقبره آقا نورالدین با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان، مرمت امامزاده موت آباد، سایت ذلف آباد فراهان، امامزاده تبرته، مسجد و حمام وفس و امامزاده محمد فم و برج وثوق و عمارت چهارطاقی شهرستان تفرش و آب انبار آشتیان، خورهه و آتشکده محلات مسجد راوه و مس سر دلیجان بود.

مجوز پژوهش و اکتشاف تپه قلندرون شازند نیز اخذ شد

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی با اشاره به انجام پژوهش و اکتشاف منطقه حسین آباد زرندیه و قلعه فرقدان خمین گفت: مجوز پژوهش و اکتشاف تپه قلندرون شازند نیز اخذ شد که به دلیل مساعد نبود فصل کاری، اقدامات آغاز نشده است.

وی گفت: بازار اراک با توجه به حجم بالای کار همچنان نیازمند مرمت است، نقاط خطرآفرین شناسایی شده است، اما اعتبار در نظر گرفته شده کفایت نمی‌کند. امسال رقمی حدود ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که با وضعیت گرانی فعلی کافی نخواهد بود.

وی ادامه داد: البته با توجه به اهمیت موضوع برای تسریع در روند مرمت باید مشارکت و همکاری بیشتر بازاریان را داشته باشیم.

وی در خصوص مرمت منزل محسنی گفت: سه دانگ منزل مربوط به آموزش و پرورش، ۲.۵ دونگ بنیاد محسنی و نیم دنگ مربوط به ورثه است. با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده کار در حال انجام است، اما ۶ ماه اخیر درگیر حواشی از سوی ورثه برای حضور پیمانکار و انجام مرمت بودیم، در حال حاضر دیوار شرقی بنا در حال مرمت است، طرح مورد نظر و نقشه‌ها تأیید شده و در مرحله تأیید نهایی طرح مرمتی بنا قرار داریم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: طبق دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صندوق احیا و بهره‌برداری از از اماکن تاریخی و فرهنگی، مجری واگذاری بناهای تاریخی در سطح استان معرفی شد تا بناهای واجد شرایط با نظر موافق اداره کل میراث فرهنگی با حفظ کاربری مناسب و مورد تأیید میراث فرهنگی به سرمایه گذار واگذار شوند.

وی ادامه داد: فهرست بناهای تاریخی قابل واگذاری از طریق وزارتخانه و کارشناسان مشخص شد و روند اجرای واگذاری از سال ۱۳۹۵ از سوی صندوق آغاز شد و طبق تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد بناهایی مناسب از نظر کاربری و موقعیت مکانی که مرمت آنها خارج از توان استان است به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شوند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی ادامه داد: موزه مفاخر و منزل حسن پور اراک، قلعه بهادری روستای اسفندان کمیجان و کاروانسرای کهک دلیجان و آسیاب جفتی آشتیان را از جمله بناهای موجود در لیست صندوق است و این بناها به مزایده گذاشته و در نهایت موزه مفاخر و منزل حسن پور به سرمایه گذار واگذار شد و امسال نیز از طریق صندوق کاروانسراهای کهک، مشهد میقان و خشکرود زرندیه به مزایده گذاشته شدند، اما متأسفانه متقاضی شرکت نکرد.

کاروانسرای دولت آباد و عمارت میرزا حسن آشتیانی از طریق مزایده واگذار شدند

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی از ۲ سال پیش مجاز است که مزایده بناهای تاریخی را برگزار کند و در این راستا کاروانسرای دولت آباد و عمارت میرزا حسن آشتیانی نیز از طریق مزایده واگذار شدند.

وی در ادامه گفت: تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی مرمت این ۲ بنا حاصل شده و کاربری اقامتی و پذیرایی نیز خواهند داشت.

مرزبان عنوان کرد: اصل رسالت کاری این است که بناهای تاریخی نیازمند مرمت و اعتبار بالا از طریق صندوق به بخش خصوصی واگذار شوند. برای کاروانسرای خشکرود و کهک پذیرای سرمایه گذار خواهیم بود و در قبال سرمایه گذاری می‌توانیم از اعتبارات تبصره ۱۹ قانون بودجه تسهیلات ۱۲ درصد اختصاص دهیم.

وی عدم ثبات قیمت مصالح، نوع کاربری بناها، موقعیت استان و کاروانسراها و بناها و … را از جمله دلایل عدم استقبال سرمایه گذاران برای شرکت در مزایده‌ها دانست و در ادامه گفت: طی ۲ سال اخیر استقبال خوبی را از سوی سرمایه گذاران شاهد نبودیم تا جایی که برای جلب سرمایه گذار، زمان اجاره بناها را افزایش و رقم اجاره را نیز کاهش داده ایم، البته وقوع سیل و کرونا نیز در روند جذب سرمایه‌گذار تأثیر داشته است.