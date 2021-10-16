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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۱۹

با هدف ترویج اخلاق قرآنی انجام شد؛

اهدای زمین به دارالقرآن روستای اندبیل خلخال توسط خیر قرآنی

اهدای زمین به دارالقرآن روستای اندبیل خلخال توسط خیر قرآنی

اردبیل-رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی اردبیل به فعالیت‌های خیرین قرآنی در استان اشاره کرد و گفت: خیر قرآنی اهل روستای اندبیل خلخال یک قطعه زمین به دارالقرآن این روستا اهدا کرد.

حجت الاسلام عزیز صابر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ترویج و توسعه فعالیت‌های خیرخواهانه در امور قرآنی، از کار خداپسندانه خیر قرآنی در اهدای زمین به دارالقرآن روستای قرآنی اندبیل خلخال خبر داد و اظهار کرد: انتخاب اندبیل خلخال، به عنوان یکی از هفت روستای قرآنی کشور در سال جاری، افتخاری بزرگ برای مردم منطقه و استان دارالارشاد اردبیل است.

وی گفت: مؤسسه قرآنی در روستای اندبیل خلخال راه‌اندازی می‌شود که به همین منظور، فرهنگ و ارشاد اردبیل آمادگی خود را در این زمینه اعلام می‌کند. قطعه زمینی برای احداث دارالقرآن روستای اندبیل از سوی خیر این روستا نیز محقق شده که بی‌شک زمینه توسعه روستای قرآنی اندبیل خلخال را فراهم خواهد کرد.

آغاز دوره‌های آموزشی حضوری در اردبیل

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی اردبیل در ادامه از برگزاری دوره تربیت معلم صوت و لحن قرآن در اردبیل خبر داد و گفت: دوره تربیت معلم صوت و لحن قرآن با حضور استاد برجسته ملی قرآنی ویژه خواهران و برادران در اردبیل برگزار می‌شود.

وی به شرایط ثبت نام در این دوره آموزشی اشاره کرد و گفت: حداقل سن ۲۵ و حداکثر ۵۰ سال، دارا بودن گواهینامه قرائت قرآن سطح ۶ و بالاتر یا قبولی در آزمون‌های ورودی معادل، از شرایط شرکت در این دوره آموزشی است.

حجت الاسلام صابر افزود: علاقمندان برای ثبت نام در این دوره آموزشی تا ۳۰ مهرماه با مراجعه به اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان واقع در خیابان حافظ، خیابان فرعی دانشسرا مراجعه یا با شماره تلفن ۳۳۷۲۶۶۱۰ تماس حاصل فرمایند.

کد مطلب 5329069

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