به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش در گفت‌وگویی تلویزیونی در خصوص مقابله ناوگروه ۷۸ نداجا با دزدان دریایی در خلیج عدن اظهار کرد: بامداد امروز این ناوگروه در خلیج عدن که محور مواصلاتی و منطقه تردد شناورهاست، مشغول اسکورت دو فروند شناور نفتکش بود که پنج فروند قایق دزدان دریایی که ما در اصل آن‌ها را در قالب «تروریسم دریایی» می‌دانیم، به سوی یک فروند نفتکش ایرانی حمله کردند.

وی ادامه داد: دزدان دریایی قصد داشتند به نحوی خود را به نفتکش نزدیک و صدمه‌ای وارد کنند، اما ناوگروه ۷۸ با اعلام به موقع و حضور در صحنه و با بهره‌گیری از تیم‌های تکاور موفق شد با انجام عملیات ایذایی و تیراندازی ایذایی، قایق‌ها را به منطقه دورتری هدایت کند و بحمدالله نفتکش‌ها را از منطقه خطر عبور دهد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: پس از این اتفاق در خلیج عدن، تمامی شناورها اعم از شناورهای ایرانی، غیرایرانی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در امنیت کامل مشغول تردد هستند و بحمدلله تا این لحظه مورد خاصی گزارش نشده است.

دریادار ایرانی تأکید کرد: با هرگونه تهدیدی که بخواهد در آن منطقه محور مواصلاتی ما را مورد تنش قرار دهد، برخورد جدی می‌شود و همرزمان من شبانه‌روز مشغول انجام مأموریت اسکورت شناورها، باز نگه‌داشتن خطوط مواصلاتی و برقراری امنیت در منطقه یاد شده و شمال اقیانوس هند تا مدار ۱۰ درجه هستند.

وی، مأموریت اصلی ناوگروه‌های نداجا را اسکورت کشتی‌های نفتکش و تجاری ایرانی برشمرد و عنوان کرد: پس از پایان مأموریت ناوگروه ۷۸، ان‌شاالله ناوگروه ۷۹ به منطقه اعزام خواهد شد.

فرمانده نداجا با بیان اینکه در این حادثه دستگیری نداشتیم، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه قوانین بین‌المللی در خصوص برخورد با دزدان دریایی وجود ندارد، خیلی از کشورها متناسب با قوانین داخلی خودشان با این افراد برخورد می‌کنند.