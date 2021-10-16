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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۰۶

منابع سوری اعلام کردند؛

آرایش نظامی ارتش سوریه در شمال حلب برای رویارویی با ارتش ترکیه

آرایش نظامی ارتش سوریه در شمال حلب برای رویارویی با ارتش ترکیه

منابع سوری از آرایش نظامی ارتش سوریه در شمال حلب برای رویارویی با حمله قریب الوقوع ارتش ترکیه و عوامل وابسته به آن، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المرصد، منابع سوری از استقرار نیرو و تجهیزات گسترده از سوی ارتش سوریه در حومه شمالی حلب همزمان با تحرکات ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آن خبر دادند.

این منابع اعلام کرند که نیروهای ارتش سوریه تجهیزات نظامی از جمله تانک تی ۹۰ و توپ و دیگر تجهیزات نظامی به دنبال تهدیدات نظامی ترکیه درباره شروع حمله نظامی به شمال و شمال شرق سوریه، مستقر کرده‌اند.

این در شرایطی است که قبلاً برخی منابع وابسته به مخالفان سوری اعلام کردند که ارتش ترکیه از گروههای مسلح وابسته به آنکارا خواسته است که در آمادگی کامل در آستانه عملیات قریب وقوع در شمال سوریه باشند.

صبح امروز هم توپخانه ارتش ترکیه مناطقی از شمال حلب را گلوله باران کرد. ارتش ترکیه روستاهای المالکیه و قلعه الشوارغه در شمال حلب را گلوله باران کرد.

کد مطلب 5329092

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    نظرات

    • شهرفرنگ IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      5 5
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      ترکیه پهباد های بسیار خطرناکی دارد ، باید مراقب پهباد ها بود .
    • IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 0
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      سوریه باید باقاطعیت واقتدار وکوبنده برای همیشه درس تاریخی به ترکیه بدهدکه دیگرغلطتهای زیادی نکند وبرای همیشه درذهن رویاپرداز وخیالی سراب ذهن اردوغان باقی بماند واکنون بهترین فرصت برای ضربه کاری وپایان تجاوزترکیه میباشد

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