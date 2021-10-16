ثبت سالانه ۱۵۰۰ وقف جدید در کشور

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام غلامرضا عادل عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین که در آستان مقدس امامزاده حسین (ع) قزوین برگزار شد با اشاره به بهره‌برداری از پروژه مسکن ۳۲ واحدی موقوفه در استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: کلنگ احداث شبستان امامزاده اسماعیل (ع) قزوین نیز امروز بر زمین زده شد.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۵۰۰ وقف جدید در کشور به ثبت می‌رسد افزود: بیشتر این وقف‌ها متناسب با نیاز روز جامعه هستند و تلاش شده تا با این موقوفه‌ها نیازهای جاری مردم را رفع کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: امروز وقف فقط به حوزه‌های مذهبی و خاص محدود نشده است تا جایی که ۳۰ شرکت دانش‌بنیان در ساختمان قدیم سازمان اوقاف و امور خیریه مستقر شده و با سرمایه‌گذاری اوقاف محصولات خود را در بازار عرضه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه به‌روزرسانی وقف در دستور کار سازمان اوقاف است، تأکید کرد: راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در این حوزه از برنامه‌های پیش روی سازمان اوقاف و امور خیریه است.

حجت‌الاسلام عادل اضافه کرد: شاید در ظاهر شاهد این باشیم که بقاع متبرکه با شیوع کرونا تعطیل شده باشند اما در واقع، بقاع با تغییر کاربری و بر اساس نیاز روز جامعه به پایگاه‌های فرهنگی به پایگاه‌های سلامت و اجتماعی تبدیل شده‌اند.

وی بیان کرد: هم‌اکنون مراکز اقامتی بقاع متبرکه در سراسر کشور با ظرفیت بیش از ۱۳۰ هزار تخت برای موج‌های احتمالی کرونا در دوره‌های آینده آماده شده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: در طی ۱۴ مرحله رزمایش کمک مؤمنانه در این سازمان، بیش از ۲ میلیون بسته معیشتی تنها در قزوین و در بین نیازمندان و خانواده‌های آسیب‌دیده از این ویروس منحوس توزیع شده است.

وی از اجرای طرح «شمیم خدمت» در سازمان اوقاف خبر داد و عنوان کرد: این طرح با هدف کمک به اشتغال و رفع معضل بیکاری در کشور اجرایی می‌شود.

حجت‌الاسلام عادل گفت: آموزش مشاغل خانگی با مشارکت ۱۲ هزار نفر فاز نخست این طرح است و امیدواریم بتوانیم فازهای بعدی یعنی حمایت و در نهایت ایجاد بازارچه‌های فروش محصولات را نیز اجرایی کنیم.

وی از تلاش برای سند ملی وقف در کشور خبر داد و عنوان کرد: این سند می‌تواند بخش عمده‌ای خلأهای موجود در حوزه وقف در کشور را رفع کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: حمایت از جوانان در حوزه‌هایی همچون ازدواج، مسکن و اشتغال و همچنین وقف در حوزه‌هایی همچون دارو و درمان و همچنین مسائل دانش‌بنیان از موضوعات اصلی وقف‌های جدید در کشور است.

وی در پایان از اجرای ۵۰ پروژه در سطح کشور به‌صورت مشارکتی خبر داد و عنوان کرد: با توجه به استفتاء از مقام معظم رهبری مبنی بر جایز بودن وقف پول، دنبال ایجاد پلتفرمی در موضوعات مختلف هستیم تا نیات واقفین اولویت‌بندی شوند.