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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۰:۲۱

مخالفت عربستان با افزایش عرضه فراتر از توافق اوپک‌پلاس

مخالفت عربستان با افزایش عرضه فراتر از توافق اوپک‌پلاس

وزیر انرژی عربستان مخالفت خود را با پیشنهاد افزایش عرضه نفت فراتر از توافقنامه همکاری کشورهای عضو ائتلاف اوپک‌پلاس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رویترز نوشت: عبدالعزیز بن سلمان در همایش بین‌المللی انرژی‌ویک روسیه در مسکو ضمن رد درخواست‌ها برای افزایش سریع تولید نفت ائتلاف اوپک پلاس (تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیر اوپک) گفت: این ائتلاف به اندازه کافی برای ایجاد ثبات در بازار تلاش می‌کند.

وی افزود: امروز در بازار نفت شاهد افزایش ۲۹ درصدی قیمت هستیم در حالی که در مقابل افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت گاز طبیعی، ۳۰۰ درصدی قیمت زغال سنگ و ۲۰۰ درصدی مایعات گازی را مشاهده می‌کنیم.

وزیر انرژی عربستان تصریح کرد: ائتلاف اوپک‌پلاس به‌عنوان «به اصطلاح تنظیم‌کننده بازار نفت» کار «قابل توجهی» برای ثبات بازارهای جهانی نفت خام انجام داده است.

عبدالعزیز بن سلمان گفت: بازارهای گاز، بازارهای زغال سنگ و دیگر منابع انرژی به نهادی تنظیم‌کننده نیاز دارند، این وضع به ما می‌گوید که مردم باید آنچه اوپک‌پلاس انجام داده و آنچه را که به دست آورده است به‌عنوان الگوی مشابه استفاده کنند.

وی درباره درخواست مصرف‌کنندگان بزرگ مانند آمریکا از اوپک‌پلاس برای افزایش بیشتر تولید به‌منظور مهار قیمت نفت، گفت: «من به همه می‌گویم که ما تولید را افزایش می‌دهیم.»

وزیر انرژی عربستان گفت: اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس در ماه نوامبر امسال روزانه ۴۰۰ هزار بشکه به عرضه نفت خود می‌افزایند سپس در ماه‌های بعد هم نیز همین روال را ادامه می‌دهند.

کد مطلب 5329121

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