به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رویترز نوشت: عبدالعزیز بن سلمان در همایش بین‌المللی انرژی‌ویک روسیه در مسکو ضمن رد درخواست‌ها برای افزایش سریع تولید نفت ائتلاف اوپک پلاس (تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیر اوپک) گفت: این ائتلاف به اندازه کافی برای ایجاد ثبات در بازار تلاش می‌کند.

وی افزود: امروز در بازار نفت شاهد افزایش ۲۹ درصدی قیمت هستیم در حالی که در مقابل افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت گاز طبیعی، ۳۰۰ درصدی قیمت زغال سنگ و ۲۰۰ درصدی مایعات گازی را مشاهده می‌کنیم.

وزیر انرژی عربستان تصریح کرد: ائتلاف اوپک‌پلاس به‌عنوان «به اصطلاح تنظیم‌کننده بازار نفت» کار «قابل توجهی» برای ثبات بازارهای جهانی نفت خام انجام داده است.

عبدالعزیز بن سلمان گفت: بازارهای گاز، بازارهای زغال سنگ و دیگر منابع انرژی به نهادی تنظیم‌کننده نیاز دارند، این وضع به ما می‌گوید که مردم باید آنچه اوپک‌پلاس انجام داده و آنچه را که به دست آورده است به‌عنوان الگوی مشابه استفاده کنند.

وی درباره درخواست مصرف‌کنندگان بزرگ مانند آمریکا از اوپک‌پلاس برای افزایش بیشتر تولید به‌منظور مهار قیمت نفت، گفت: «من به همه می‌گویم که ما تولید را افزایش می‌دهیم.»

وزیر انرژی عربستان گفت: اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس در ماه نوامبر امسال روزانه ۴۰۰ هزار بشکه به عرضه نفت خود می‌افزایند سپس در ماه‌های بعد هم نیز همین روال را ادامه می‌دهند.