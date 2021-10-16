اعلام نامزدهای تصدی پست ریاست و هیات رییسه فدراسیون تکواندو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ر وابط عمومی فدراسوین تکواندو، مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو به منظور انتخاب رییس و اعضای هیات رییسه دی ماه سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

مهلت ثبت نام نامزدهای پس از ۱۰ روز کاری، بعداز ظهر امروز به پایان رسید و نفرات ثبت نامی مشخص شدند.

افراد زیر ثبت نام اولیه خود را انجام داده و پس از بررسی اولیه مدارک توسط دبیر مجمع، به منظور بررسی تکمیلی، پرونده این اشخاص فردا به وزارت ورزش و جوانان ارسال خواهد شد.

اسامی نفراتی که نام نویسی کردند به شرح زیر است:

کاندیدای پست ریاست فدراسیون:

شهرام اربایی، علی باوقار، علی محمد بسحاق، عباس پورسلان، سید محمد پولادگر، محسن تهرانی، محمد جمشیدی، حسین حسین زاده، سیروس رضایی، هادی ساعی، محسن سترگی، جمشید سهرابی، آرش فرهادیان، وحید فرهنگ و پیوند گلزار

کاندیدای نماینده هیات‌ها در هیات رییسه:

عباس پور سلان، محمد جمشیدی، حسین حسین زاده، سید نعمت خلیفه، محسن سترگی، حامد گنجعلی خانی، فیض الله نفجم و جافر وفایی

کاندیدای نماینده باشگاه‌ها در هیات رییسه:

کیومرث چگینی (باشگاه لوازم خانگی کن)، علی عباسی (شهرداری ورامین) و محمد کهندل (مس کرمان)