دختران ایران قهرمان مسابقات تکواندو بین المللی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، سومین دوره مسابقات بین‌المللی تکواندو آزاد آسیا در گروه زنان که از روز گذشته (یکشنبه – ۲۵ مهرماه) با حضور ۱۳۸ تکواندوکار از ۶ کشور اردن، افغانستان، ایران، پاکستان، روسیه و هند در هتل پارسیان استقلال تهران آغاز شده بود، امروز پایان رسید.

در پایان این دوره از رقابت‌های تیم منتخب تکواندو کشورمان در گروه زنان با کسب هفت مدال طلا، یک نقره و ۹۳۱ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد. روسیه با کسب یک مدال طلا، یک نقره و ۱۸۷ امتیاز کاپ نایب قهرمانی را بالای سر برد و هند با کسب دو مدال برنز و ۵۷ امتیاز سوم شد.

تیم‌های اردن (یک مدال برنز و ۲۶ امتیاز)، افغانستان (بدون مدال و پنج امتیاز)، پاکستان (بدون مدال و دو امتیاز) و عراق (بدون مدال و دو امتیاز) به ترتیب در رده چهارم تا هفتم قرار گرفتند.

اسامی بهترین‌های این دوره از مسابقات به شرح زیر است:

بهترین مربی: اعظم درستی (ایران)

بهترین بازیکن: معصومه رنجبر (ایران)

کاپ اخلاق: اردن

بهترین سرپرست: ناجیا راسل (ایران)

بهترین داور: زهرا شهریاری (ایران) – آزاده یاسایی (ایران) – آیسن آکر (ترکیه)

اسامی مدال آوران به شرح زیر است:

وزن ۴۶- کیلوگرم:

۱- معصومه رنجبر (ایران)

۲- مهشید کریمیان (ایران)

۳- مبینا فلاحیان (ایران) - نگار قدیانی (ایران)



وزن ۴۹- کیلوگرم:

۱- سعیده نصیری (ایران)

۲- مریم ملکوتی خواه

۳- حدیثه پورکاظمی (ایران) - زهرا علیزاده (ایران)

وزن ۵۳- کیلوگرم:

۱- غزل سلطانی (ایران)

۲- بیانا لاجر (روسیه)

۳- زهرا وطن دوست (ایران) - الهه شیدایی (ایران)

وزن ۵۷- کیلوگرم:

۱- ناهید کیانی (ایران)

۲- حدیثه اماره (ایران)

۳- مبینا شاکری (ایران) - ناهید کیانی (ایران)

وزن ۶۲- کیلوگرم:

۱- سیده نرگس میرنوراللهی (ایران)

۲- عالمه پوشیان جویباری (ایران)

۳- فاطمه جعفری (ایران) – تینا مدانلو (ایران)

وزن ۶۷- کیلوگرم:

۱- عسل صابری (ایران)

۲- نازنین تنکابنی (ایران)

۳- راضیه رنگرززاده (ایران) - سها ابوالفتحی (ایران)

وزن ۷۳- کیلوگرم:

۱- ملیکا میرحسینی (ایران)

۲- زینب اسماعیلی (ایران)

۳- شریا جادهاو (هند) - راما ابوالعرب (اردن)

وزن ۷۳+ کیلوگرم:

۱- آنا پیچوگینا (روسیه)

۲- نفیسه رنگرززاده (ایران)

۳- فاطمه کرمی (ایران) - هیمانشی آنتیل (هند)