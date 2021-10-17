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۲۵ مهر ۱۴۰۰، ۷:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

پرسپولیس بیهوده از الهلال ترسید/ بدترین بازی ۴ سال اخیر را دیدیم

پرسپولیس بیهوده از الهلال ترسید/ بدترین بازی ۴ سال اخیر را دیدیم

کارشناس فوتبال ایران با اشاره به عملکرد ضعیف پرسپولیس مقابل الهلال عربستان گفت: بدترین عملکرد این تیم را در چهار سال اخیر دیدیم.

فرزاد آشوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره باخت ۳ بر صفر پرسپولیس مقابل الهلال عربستان در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا که منجر به حذف شاگردان یحیی گل محمدی از دور این رقابت‌ها شد، گفت: واقعاً برایم جای ابهام دارد که چرا پرسپولیس اینقدر در طول مسابقه عقب نشینی داشت. پرسپولیس خیلی عجیب تحت تأثیر قدرت مهاجمان حریف قرار گرفته بود. آنها تمام فضای زمین را در اختیار میزبان قرار داده بودند.

کارشناس فوتبال ایران درباره ضعف در حملات پرسپولیس ادامه داد: این تیم با کمترین حملات توانست به محوطه جریمه حریف برسد اما پرسپولیس خیلی عقب نشینی داشت. به نظرم ترس بیهوده از مهاجمان الهلال باعث این شکست شد. واقعاً حیف شد این نسل از بازیکنان پرسپولیس نتوانستند دوباره به فینال برسند.

او درباره عملکرد ضعیف بازیکنان خط میانی سرخپوشان تاکید کرد: پرسپولیس اصلاً بازی‌سازی نکرد. این مهم‌ترین مشکل برای تیمی بود که باید صعود می‌کرد. شیوه بازی پرسپولیس واقعاً من را حیرت زده کرد.

پرسپولیس بیهوده از الهلال ترسید/ بدترین بازی ۴ سال اخیر را دیدیم

آشوبی درباره دوندگی بازیکنان الهلال و عطش آنها برای برد پر گل مقابل پرسپولیس یادآور شد: تیمی که نمی‌ترسد همیشه حمله می‌کند. الهلال کاملاً متوجه شد پرسپولیس عقب نشسته است و از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را کرد.

پیشکسوت پرسپولیس درباره تأثیر عدم برگزاری بازی رسمی این تیم در رقابت‌های لیگ برتر به دلیل تعطیلات بین فصل خاطرنشان کرد: شاید بتوانیم به چنین مشکلاتی بپردازیم اما درصد خیلی ویژه ای ندارد. سطح فنی پرسپولیس مقابل الهلال اصلاً خوب نبود. کاملاً مشخص بود که این تیم اصلاً از لحاظ تاکتیکی آماده نیست.

آشوبی ادامه داد: قرار نیست پرسپولیس همیشه موفق شود و مطابق انتظار عمل کند. باید بپذیریم بدترین بازی پرسپولیس را در چهار سال اخیر دیدیم اما حقیقت محض فوتبال همین است و همیشه نمی‌توان در قله بود. بازیکنان پرسپولیس هم تمرکز کافی را نداشتند و این موضوع کار را برای آقای گل محمدی سخت کرده بود.

کارشناس فوتبال ایران در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس بدون شک با یک شکست وارد خزان فوتبالی خود نمی‌شود. این تیم به قدری موفق است که دوباره راه خود را پیدا می‌کند. برایم جالب است برخی طرفداران تیم‌های دیگر ایران تا این حد از شکست پرسپولیس خوشحال شده‌اند. اینکه آرزو به دل نماندند هم برای آنها جذابیت دارد. فکر می‌کنم پرسپولیس با توجه به توان فنی و اتحاد تیمی داخل بازیکنان خود خیلی زود به شرایط ایده آل بر می‌گردد.

پرسپولیس بیهوده از الهلال ترسید/ بدترین بازی ۴ سال اخیر را دیدیم

کد مطلب 5329199
مهدی مرتضویان

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نظر شما

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    نظرات

    • کریم IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      6 5
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      ترس و مرس بهانه است فوتبال ایران همینه. دیدید عیار تیم ملی هم در مقابل کره جنوبی مشخص شد. الان دیگه بابا مسعود هم نیست که دستتون را بگیره و یا ....
    • علیرضا IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      6 2
      پاسخ
      جناب کارشناس از شمابعیده که این جوری قضاوت میکنید اول از همه اینکه هر تیمی که وارد یک کشور بیگانه میشود حداقل باید سه روز در آن کشور باشد تا با شرایط جوی آن منطقه آشنا شود دوم تیم پرسپولیس مدت ها است که هیچ بازی نکرده بود وازامادگی سابق دور بود من با اینکه طرف دار استقلال هستم از این شکست تیم ناراحت
      • مرتضی IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
        0 0
        همیشه توی فوتبال این کشور افرادی هستند مثل شما که باحرف مدعی بهترینهاهستند و نمیخوان بپذیرن که فوتبال این کشور سطحش ۴ است.از امارات و نپال هم پایینتر
    • IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      عملکرد تک تک بازیکنان بررسی بشه الکی دلخوش نکنند به سال بعد بعضی ها هیچ عملکرد نداشتند نه سئو توپ نه دفع توپ صفر مطلق
    • ن IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      2 5
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      تو داخلم بخاطر مسائله دیگه نتیجه میگیره وگرنه تیمی که اصلا تاکتیک نداره
    • محمد AE ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      2 1
      پاسخ
      .دلیل باخت قرمزها تاکتیک واستراتژی درست الهلال بود انها میدونستن قرمزها از جلو پرس میکنن. حمله وهافبک پرسپولیس برا پرس جلومیامد.دفاعهای کند وترسو نمیامدن.یه گپ بزرگ پشت هافبکها وجلوی دفاع بوجودمیامد انوقت بایه پاس بلند۶بازیکن قرمز ازبازی خارج و سه فوروارد خودشون رو صاحب توپ وگل.چیزی ک یحیی نفهمید
    • علی IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      علت باخت تیم پرسپولیس رو از متخصصان آسیا بپرس چون اونها همیشه بر بلندای قله هایی لیگ قهرمانان آسیا بودنند و هستنند، پرسپولیس تو چهار سال اخیر دو بار نایب قهرمان و یکبار جزو چهار تیم و یکبار هم جزو هشت تیم برتر آسیا بوده حالا کدوم تیم ایرانی چنین سابقه ای رو داره که در موردش اضهار نظر می‌کنند
    • مرتضی IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 1
      پاسخ
      فوتبال ایران همینه،چه ملی چه باشگاهی. یمن رو ۵ گل میزنیم هندونه میاد زیربغل بعدش ۳ گل از ژاپن میخوریم. پیروزی ۱ گل با کمک داور به نفت مسجدسلیمان میزنه ادعای قهرمانی آسیامیکنه میره ۳ گل از الهلال میخوره. کدوم بازیکن ایرانی بلده توپ سخت رو استوپ کنه.دیشب بازی الهلال کلاس آموزشی بود برای کل فوتبال ای
    • فوتبال دوست IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      دوست عزیز من خودم پرسپولیسی هستم، ولی واقعا تا کی؟ کلا ما یاد گرفتیم ما بد بازی کردیم ولی چیزی از ارزش‌های ما کم نمیکنه. ما باید قبول کنیم که بد بودیم وبی غیرت وترسو بودیم، ترابی مرده بود، شاهکار خرید هم که تو زرد از آب درومد

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