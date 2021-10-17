پرسپولیس بیهوده از الهلال ترسید/ بدترین بازی ۴ سال اخیر را دیدیم

فرزاد آشوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره باخت ۳ بر صفر پرسپولیس مقابل الهلال عربستان در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا که منجر به حذف شاگردان یحیی گل محمدی از دور این رقابت‌ها شد، گفت: واقعاً برایم جای ابهام دارد که چرا پرسپولیس اینقدر در طول مسابقه عقب نشینی داشت. پرسپولیس خیلی عجیب تحت تأثیر قدرت مهاجمان حریف قرار گرفته بود. آنها تمام فضای زمین را در اختیار میزبان قرار داده بودند.

کارشناس فوتبال ایران درباره ضعف در حملات پرسپولیس ادامه داد: این تیم با کمترین حملات توانست به محوطه جریمه حریف برسد اما پرسپولیس خیلی عقب نشینی داشت. به نظرم ترس بیهوده از مهاجمان الهلال باعث این شکست شد. واقعاً حیف شد این نسل از بازیکنان پرسپولیس نتوانستند دوباره به فینال برسند.

او درباره عملکرد ضعیف بازیکنان خط میانی سرخپوشان تاکید کرد: پرسپولیس اصلاً بازی‌سازی نکرد. این مهم‌ترین مشکل برای تیمی بود که باید صعود می‌کرد. شیوه بازی پرسپولیس واقعاً من را حیرت زده کرد.

آشوبی درباره دوندگی بازیکنان الهلال و عطش آنها برای برد پر گل مقابل پرسپولیس یادآور شد: تیمی که نمی‌ترسد همیشه حمله می‌کند. الهلال کاملاً متوجه شد پرسپولیس عقب نشسته است و از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را کرد.

پیشکسوت پرسپولیس درباره تأثیر عدم برگزاری بازی رسمی این تیم در رقابت‌های لیگ برتر به دلیل تعطیلات بین فصل خاطرنشان کرد: شاید بتوانیم به چنین مشکلاتی بپردازیم اما درصد خیلی ویژه ای ندارد. سطح فنی پرسپولیس مقابل الهلال اصلاً خوب نبود. کاملاً مشخص بود که این تیم اصلاً از لحاظ تاکتیکی آماده نیست.

آشوبی ادامه داد: قرار نیست پرسپولیس همیشه موفق شود و مطابق انتظار عمل کند. باید بپذیریم بدترین بازی پرسپولیس را در چهار سال اخیر دیدیم اما حقیقت محض فوتبال همین است و همیشه نمی‌توان در قله بود. بازیکنان پرسپولیس هم تمرکز کافی را نداشتند و این موضوع کار را برای آقای گل محمدی سخت کرده بود.

کارشناس فوتبال ایران در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس بدون شک با یک شکست وارد خزان فوتبالی خود نمی‌شود. این تیم به قدری موفق است که دوباره راه خود را پیدا می‌کند. برایم جالب است برخی طرفداران تیم‌های دیگر ایران تا این حد از شکست پرسپولیس خوشحال شده‌اند. اینکه آرزو به دل نماندند هم برای آنها جذابیت دارد. فکر می‌کنم پرسپولیس با توجه به توان فنی و اتحاد تیمی داخل بازیکنان خود خیلی زود به شرایط ایده آل بر می‌گردد.