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۲۵ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۸

در معاملات امروز؛

رفت و برگشت شاخص، بورس را منفی کرد/ افت یکهزار واحدی نماگر بازار

رفت و برگشت شاخص، بورس را منفی کرد/ افت یکهزار واحدی نماگر بازار

شاخص کل بورس در پایان معاملات ۲۵ مهر ماه علیرغم جهش اولیه ، با افت ۱۳۰۰ واحدی در ایستگاه ۱.۴ میلیون واحدی متوقف ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز ۲۵ مهرماه با کاهش هزار و ۳۹۸ واحد به یک میلیون و ۴۳۶ هزار و ۶۷ رسید. شاخص هم وزن سه هزار و ۸۶۸ واحد منفی شد و به ۳۹۸ هزار و ۳۰۲ واحد رسید.

در ۱۵ دقیقه ابتدایی معاملات امروز، بورس رشد حدود ۶۸۰۰ هزار واحدی داشت و به یک میلیون و ۴۴۴ هزار واحد رسید اما تا پایان معاملات با سقوط بیش از ۹ هزار واحدی به یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحد افت کرد.

تعداد معاملات امروز ۵۷۷ فقره به ارزش ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. ارزش کل بازار سرمایه نیز ۵.۷ هزار هزار میلیارد تومان است.

فملی و شستا نمادهای مؤثر در رشد و شپنا و حکشتی از نمادهای مؤثر در افت شاخص بودند.

فرابورس کاهش ۱۴۲ واحدی داشت و به رقم ۲۰ هزار و ۴۱۳ واحد رسید.

شستا، شپنا و فملی نمادهای پرتراکنش امروز بودند که شستا رشد بیش از یک درصدی و شپنا کاهش منفی ۵ درصدی در ارزش سهام را شاهد بودند.

برترین گروه‌های صنعت در معاملات امروز فلزات اساسی، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی بودند.

کد مطلب 5329672

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اگر خدا را می شناسید دقیقا امروز سبدمن ۴/۵ درصد منفی شد و ....و اگر شاخص هم مثبت باشد باز هم منفی میشویم نمی دونم این چه حکمتی است دزد تر از سهام دولتی وجود نداره مثل حکشتی وبملت شستا صبا و....

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