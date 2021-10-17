رفت و برگشت شاخص، بورس را منفی کرد/ افت یکهزار واحدی نماگر بازار

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز ۲۵ مهرماه با کاهش هزار و ۳۹۸ واحد به یک میلیون و ۴۳۶ هزار و ۶۷ رسید. شاخص هم وزن سه هزار و ۸۶۸ واحد منفی شد و به ۳۹۸ هزار و ۳۰۲ واحد رسید.

در ۱۵ دقیقه ابتدایی معاملات امروز، بورس رشد حدود ۶۸۰۰ هزار واحدی داشت و به یک میلیون و ۴۴۴ هزار واحد رسید اما تا پایان معاملات با سقوط بیش از ۹ هزار واحدی به یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحد افت کرد.

تعداد معاملات امروز ۵۷۷ فقره به ارزش ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. ارزش کل بازار سرمایه نیز ۵.۷ هزار هزار میلیارد تومان است.

فملی و شستا نمادهای مؤثر در رشد و شپنا و حکشتی از نمادهای مؤثر در افت شاخص بودند.

فرابورس کاهش ۱۴۲ واحدی داشت و به رقم ۲۰ هزار و ۴۱۳ واحد رسید.

شستا، شپنا و فملی نمادهای پرتراکنش امروز بودند که شستا رشد بیش از یک درصدی و شپنا کاهش منفی ۵ درصدی در ارزش سهام را شاهد بودند.

برترین گروه‌های صنعت در معاملات امروز فلزات اساسی، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی بودند.