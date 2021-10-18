الهلال آماده تر از پرسپولیس بود/ خط دفاع هماهنگی نداشت

ادموند بزیک در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست ۳ بر صفر پرسپولیس برابر الهلال عربستان و حذف از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، گفت: بازی پربرخورد و تماشایی را شاهد بودیم. الهلال آماده تر از پرسپولیس بود و توانست برنده این دیدار باشد. الهلالی های در کوران مسابقات لیگ بودند و از لحاظ بدنی در شرایط خوبی به سر می بردند اما پرسپولیس تازه تمریناتش را شروع کرده و اگر چه چند بازی تدارکاتی برگزار کرده بود اما هیچکدام همانند یک بازی رسمی نمی تواند محک جدی برای تیم باشد.

وی افزود: وقتی که یک تیم درگیر مسابقات است به آمادگی کامل می رسد، شناخت کاملی از هم پیدا می کنند و از لحاظ روحی و روانی در شرایط خوبی هستند. ضمن اینکه مصدومان الهلال هم به این بازی رسیدند و همه چیز دست به دست هم داد تا پرسپولیس از گردونه رقابت های این فصل لیگ قهرمانان حرف شود.

بزیک ادامه داد: اتفاقاتی که قبل از پرواز به عربستان برای پرسپولیس افتاد شرایط روحی و روانی بازیکنان را تغییر داد. آنها تمرکز خود را از دست دادند و نتوانستند بازی همیشگی خود را ارائه دهند.

مهاجم پیشین پرسپولیس در خصوص عملکرد فنی سرخپوشان تهرانی هم گفت: خط دفاع پرسپولیس با تغییراتی که در آن بوجود آمده بود نتوانست هماهنگی لازم را داشته باشد؛ بازیکنانی که به تازگی به پرسپولیس پیوسته اند همگی خوب هستند اما هنوز به یک هماهنگی دست پیدا نکرده اند.

بزیک افزود: در خط هافبک هم ضعف هایی وجود دارد. به طور مثال اسدی با اینکه بازی پرتوان و خوبی است اما چون در کوران مسابقات نبود و هنوز با بازیکنان پرسپولیس هماهنگ نشده نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد. در خط حمله هم پرسپولیس دچار ضعف بود. این تیم نه تنها بازیکن خارجی نگرفت بلکه حتی یک مهاجم شش‌دانگ را هم از دست داد و شرایط برایش سخت شد. بنابراین لازم است که برای فصل آینده و بازیهای در پیش روی پرسپولیس چند بازیکن با کیفیت جمع شوند تا پرسپولیس بتواند قدرت همیشگی خود را بدست بیاورد.

وی در مورد عملکرد وحید امیری و سیامک نعمتی تاکید کرد: هر دو بازیکن تلاش زیادی کردند اما الهلال به خوبی آنها را آنالیز کرده بود. ضمن اینکه بازیهای تک حذفی شرایط خاص خودش را دارد. مطمئنا اگر این مرحله به صورت رفت و برگشت بود پرسپولیس هرگز حذف نمی شد زیرا استراتژی بازیهای تک حذفی با رفت و برگشت تفاوت های زیادی دارد.

مهاجم پیشین پرسپولیس در خصوص صحبت های پایانی گل محمدی بعد از شکست برابر الهلال عربستان و قبول مسئولیت این باخت گفت: سرمربی پرسپولیس کاملا حرفه ای صحبت کرد و نشان داد که با این حرف ها از بازیکنانش حمایت می کند. باید بپذیریم سرمربی تا کنار خط می تواند بیاید و داخل زمین، این بازیکنان هستند که نکات فنی او را باید اجرا کنند و اگر این اتفاق نیفتد همانند این بازی شاهد شکست تیم خواهیم بود. بنابراین در شکست همه عوامل مقصر هستند و نمی توان تمام تقصیرها را به گردن سرمربی انداخت.



