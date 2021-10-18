به گزارش خبرگزاری مهر، تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پی وقوع حادثه تروریستی در مسجد شیعیان شهرهای قندوز و قندهار افغانستان را که شهادت جمعی از شیعیان افغانستان را در پی داشت طی بیانیه‌ای محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

اوراق و برگهای دفتر تاریخ تشیع بار دیگر به خون شیعیان از قندهار رنگین شد، هر لحظه و هر روز در جغرافیای افغانستان از دهه‌های مدید و متمادی زیادی است که با خارجیان و بیگانگانی اعم از شوروی تا آمریکا، از پادشاهی تا دمکراسی آمریکایی تا امارت طالبانی شیعیان خونشان را در مساجد و در حین نماز به زمین می‌ریزند و و پیکرشان و ابدان شأن را قطعه قطعه می‌کنند تا نشان از شهادت مظلومان شیعی باشد که به تقلید و تبعیت از اول امام مظلوم عالم امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) در حال نماز و صلاه در خون خویش غوطه ور شدند.

انگار برای شیعه در اقصی نقاط عالم و در طول تاریخ مظلومیت واژه‌ای مترادف و همزاد با شیعه است ولی برای شیعیان در جغرافیایی انگلیسی به نام افغانستان مظلومیت مضاعف مترادف شیعه است مظلومان شیعه‌ای که هیچ فیلم، تصویر، عکس و اثری نمی‌تواند اوج و عمق این مظلومیت مضاعف را که در حال نزدیک شدن به یک سده است را نشان دهد ماذنه‌ها، گنبدها و آجر آجر حسینیه‌ها و علم‌ها شاید بتوانند شهادت بدهند گوشه‌ای از آنچه بر پیروان علی بن ابیطالب (ع) گذشته است را، افغانستان امروز مشرق سرزمین بزرگ ایران بوده است که ایران بخش بزرگی از داشته‌های تمدنی اش را مدیون هرات، قندهار، سمرقند و بخارا است. ایران و ایرانی هیچگاه گوشواره تمدنی‌اش را از خود جدا نمی‌داند و نمی‌خواهد و همیشه در کنار ملت مظلوم افغانستان و شیعیان مظلوم و شیعیان با مظلومیت مضاعف‌اش می‌داند و هرگونه تعرض و نقض امنیت شیعیان را در سراسر افغانستان محکوم می‌کنند بالاتر از هرگونه حس تنفر و انزجار و محکومیت اعلام می‌کنیم که شیعیان اول امام مظلوم عالم علی بن ابی طالب (ع) را در سراسر عالم به ویژه مظلومان افغانستانی را نقض امنیت خویش تلقی کرده و در راه حمایت از آنان از هیچ گونه حمایت مادی، مالی، انسانی و معنوی مضایقه نخواهیم کرد و اگر امروز به ندای نایب و امام امام خامنه ای مدظله العالی رهبر انقلاب اسلامی رهبر انقلاب اسلامی صبر استراتژیک را در پیش گرفته‌ایم به امید اینکه خون پاک شهیدان شهر قندوز تا قندهار بتواند مظلومیت مضاعف آن را به گوش آزادی خواهان و احرار عالم برساند و در تاریخ ثبت شود که پیروان علی علیه السلام به نام علی به خاک و خون کشیده می‌شوند.

خانواده بزرگ سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه اعم از از ائمه جماعات، روحانیون امامان محله شهر و روستا، مبلغین، مبلغات، مداحان و ستایشگران اهل بیت (ع)، اساتید، قاریان، حافظان، مربیان، مدیران قرآنی، هیأت مذهبی، کانون مداحان کانون‌های فرهنگی تبلیغی بار دیگر با محکومیت این اقدام خونبار و اسفناک در مسجد شیعیان قندهار را محکوم و خواهان حفظ امنیت همه جانبه شهروندان شیعه در اقصی نقاط افغانستان با هر قومیت و رنگی هستیم و دولت مرکزی مستقر باید نسبت به این فاجعه پاسخگو و با پیگیری عامل و عاملین این فاجعه غیر انسانی ددمنشانه علیه شیعیان مظلوم را پیدا و به سزای عمل خویش برساند و دولت مستقر مسئول مستقیم هر گونه تعرض هتک حرمت قتل و کشتار خواهد بود هرچند تحت عنوان هر گروه که خود خوانده و خودخواهانه ای همچون داعش و … باشد.

در پایان بار دیگر از همه اقشار مختلف مردم فهیم و بزرگ استان کرمانشاه می‌خواهیم با دعا برای ظهور امام زمان و علو درجات برای امام خمینی (ره) و تمام شهیدان مدافعان حرم سلامت و امنیت شهید حاج قاسم سلیمانی که امروز جای او در کنار مردم مظلوم افغانستان بیشتر حس می‌شود.