حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان از امروز تا اواسط هفته آینده، صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: سکون هوا و پایداری جو، سبب غبار صبحگاهی و افزایش پتانسیل آلاینده‌های جوی در مناطق مرکزی خواهد شد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: امروز دما نسبت به مدت مشابه روز قبل نوسانان زیادی ندارد اما برای اوایل هفته آینده افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

علی عسکریان اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۱۷ و سه درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

وی افزود: بوئین میاندشت با دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان خواهند بود.