الکاظمی: از اشتباهات گذشته درس بگیریم و اختلافات را کنار بگذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق به سلسله اعتراضات اخیر در این کشور به نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام واکنش نشان داد. در همین ارتباط، وی یک پست توئیتری منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، الکاظمی در واکنش به اعتراضات اخیر خطاب به مردم و سیاستمداران عراقی گفت: باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و اختلافات را کنار بگذاریم. درحال حاضر، مرحله جدیدی پیش روی عراق وجود دارد.

نخست وزیر عراق در ادامه اظهارات خود همچنین تصریح کرد: برای رساندن عراق به ساحل امن باید دست در دست یکدیگر اختلافات حزبی یا شخصی را کنار بگذاریم و در راستای تحقق حقوق ملت عمل کنیم.

روز گذشته هم «محمود الحیانی» عضو ائتلاف «فتح» عراق به نتایج نهایی انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور واکنش نشان داد. وی گفت: نتایج این انتخابات توطئه ای بزرگ علیه «حشد شعبی» است.

این عضو ائتلاف فتح تصریح کرد: نتایج اعلامی توسط کمیساریای عالی انتخابات عراق یک کودتا علیه ساز و کار سیاسی محسوب می‌شود. حشد شعبی در معرض یک توطئه بزرگ قرار گفته است.

الحیانی در ادامه اظهارات خود یادآور شد: برخی توطئه گران به دنبال نابودی گروه حشد شعبی هستند. آنها می‌خواهند حامیان حشد شعبی را تضعیف کنند. روند انتخابات چیزی جز فریبکاری علیه ائتلاف فتح نبود.

پیش از این، هیأت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» که شامل احزاب و گروه‌های شیعه است، نتایج انتخابات این کشور را رد کرد. هیأت هماهنگی شیعیان عراق با انتشار بیانیه‌ای در این ارتباط اعلام کرد که از کمیساریای انتخابات انتظار داشتیم، تخلفات بزرگی را تصحیح کند که در جریان و پس از شمارش آرا و اعلام نتایج صورت گرفت.

این نهاد تأکید کرد پس از اینکه کمیساریای انتخابات اصرار کرد که نتایج آرایی که مورد شکایت قرار گرفت، صحیح است، ما نیز مخالفت کامل خود را با نتایج این انتخابات اعلام می‌کنیم. نهاد مذکور، کمیساریای انتخابات را مسئول ناکامی و سو مدیریت انتخاب دانست و تأکید کرد که این مسئله، تأثیر منفی بر مسیر دموکراسی و وفاق اجتماعی خواهد گذاشت.