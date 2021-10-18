به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی صبح امروز در نشستی با مسئولین سازمان نظام پزشکی کرمانشاه، با اشاره به نارضایتی عمده مردم از ویزیت‌های جمعی و همزمان برخی از پزشکان، اظهار کرد: این نوع ویزیت به صراحت نقض اخلاق پزشکی و منشور حقوق بیمار است.

وی افزود: متأسفانه علاوه بر مطب برخی از پزشکان این امر در بیمارستان‌های آموزشی و درمانگاه‌های دولتی هم رواج دارد که علاوه بر کاهش دقت در تشخیص و درمان بیماری بیماران، حریم شخصی آنها را نیز در دسترس دیگران قرار می‌دهد.

دادستان کرمانشاه ادامه داد: در این راستا سازمان نظام پزشکی استان این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و ضمن تذکر جدی به پزشکان و اخطار مبنی بر رعایت این موضوع اقدامات قانونی را اجرایی کند.

وی در ادامه به موضوع پرونده‌های قصور پزشکی هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه قصور پزشکی منجر به فوت بیمار اهمیت ویژه ای دارد و فوت بیمار مسئله‌ای غیرقابل جبران است، بنابراین باید این موضوع در کمیسیون مربوطه به صورت ویژه و فوق العاده مورد رسیدگی قرار گیرد، تا ضمن برخورد قانونی با خاطیان از موارد مشابه پیشگیری به عمل آید.

کرمی یادآور شد: از طرفی شیوع بیماری کرونا و کاهش جلسات سازمان نظام پزشکی به ویژه در سال گذشته منجر به تأخیر در رسیدگی تعدادی از پرونده‌های مطروحه شده که در این زمینه پرونده‌های مذکور توسط بازپرس‌های دادسرای استان احصاء می‌شوند تا به صورت فوق العاده در اولویت کاری نظام پزشکی به منظور رسیدگی فوری قرار گیرد.

این مسئول دستگاه قضائی متذکر شد: همچنین روند رسیدگی به پرونده‌های تخلفات پزشکان در سازمان نظام پزشکی از همان ابتدا و در مرحله رسیدگی در هیأت‌های بدوی سازمان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته، به نحوی که هیأت‌های بدوی از افراد مجرب تشکیل و پیگیری‌ها از همان مرحله بدوی با نظارت و دقت مستمر صورت گیرد.

وی در ادامه خواستار ثبت نام پزشکان در سامانه ثنا شد و گفت: به منظور حفظ حریم خصوصی و رعایت شأن جامعه پزشکی و کاهش اطاله دادرسی، مقرر شده به کلیه پزشکان در سطح استان کرمانشاه ابلاغ شود که در سامانه ثنا (ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضائی) ثبت نام کنند تا در صورت لزوم حضور در مراجع قضائی، ابلاغیه‌ها از طریق پیامک به آن‌ها اطلاع رسانی شود.

کرمی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از اطاله دادرسی و جلوگیری از تأخیر در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی، مقرر شد در صورت حضور پزشکان در خارج از کشور و طولانی شدن آن، حتی الامکان رسیدگی‌های لازم از طریق ویدئو کنفرانس صورت پذیرد.

وی در پایان گفت: در راستای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده‌های مطروحه و همچنین لزوم تبادل اطلاعات و نظارت بر روند اقدامات صورت گرفته و… بازپرس دادسرا به صورت ماهیانه در نظام پزشکی حضور پیدا کرده و اقدامات لازم را اجرایی کند.