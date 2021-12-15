بازسازی پلیس برای مقابله با سارقان/ طراحی ۲۲ برنامه ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت موبایل در تهران به منظور ورود سریع‌تر پلیس به امر موبایل قاپی خبر داد.

گویا هدف از تشکیل این قرارگاه ورود به موقع پلیس برای کشف تلفن همراه به سرقت رفته است، در این قرارگاه قرار است دستگاه‌های مختلف استان تهران نقش داشته باشند و پلیس را برای مقابله با امر سرقت یاری کنند.

طراحی ۲۲ برنامه برای تشدید مبارزه با سرقت در پایتخت

سردار حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات فعالیت این قرارگاه گفت: پلیس پایتخت فعالیت‌های خود را در بحث مبارزه با سرقت شدت بیشتری داده است و حدود یک هفته قبل طی یک برنامه ریزی مفصل و کار گروهی ۲۲ برنامه را برای تشدید کردن مبارزه با سرقت و مالخران طراحی کردیم.

رئیس پلیس پایتخت گفت: در جلسه‌ای که نتیجه آن تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت در تهران شد، استاندار تهران، مدیران دستگاه‌های مختلف، نماینده خودروسازان، نمایندگان شرکت‌های برق و… حضور داشتند.

وی افزود: البته باید بگویم که موضوع مقابله با سرقت تنها به پلیس مربوط نمی‌شود و یک موضوع فرابخشی است و تمامی دستگاه‌ها باید پای کار بیایند. پلیس با تمام توان پای کار مبارزه با سرقت است و کم کاری نمی‌کند.

رئیس پلیس پایتخت بیان کرد: یک طرح جهادی با برنامه ریزی جدید برای مبارزه با سرقت و سارقین در تهران شروع کردیم که این طرح ابعاد مختلفی دارد.

رحیمی خاطرنشان کرد: ما با راه اندازی این قرارگاه پلیس را برای مبارزه با سارقین بازسازی و نوسازی کرده ایم و طرح‌های جدید در نظر گرفتیم.

تنها چیزی که در پایان کار ساختمان به آن دقت نمی‌شود بحث ایمنی ساختمان‌ها در برابر سرقت است؛ با مکاتباتی که با شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی داشته ایم اما تا به الان اتفاق خاصی نیفتاده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از شهرداری مطالباتی برای ایمن سازی ساختمان‌ها در مسیر مبارزه با سرقت داشته اید یا خیر، گفت: تنها چیزی که در پایان کار ساختمان به آن دقت نمی‌شود بحث ایمنی ساختمان‌ها در برابر سرقت است.

وی ادامه داد: در مکاتباتی که با شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی داشته ایم از انها در این خصوص مطالباتی داشته ایم اما تا به الان اتفاق خاصی نیفتاده است؛ ما خواسته ایم این موضوع به گزینه‌های صدور پایان کار برای ساختمان‌ها اضافه شود.

رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی مبنی اینکه آیا این قرارگاه با قرارگاهی که برای سرقت تلفن همراه در تهران راه اندازی شده است، متفاوت است یا خیر، گفت: بله، برای مبارزه با سرقت تلفن همراه هم در پایتخت یک قرارگاه ویژه متشکل از پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و یگان امداد راه اندازی شده است.

رحیمی در پایان از مردم خواست که بلافاصله بعد از اینکه تلفن همراهشان به سرقت می‌رود با ۱۱۰ تماس گرفته تا مأموران پلیس بتوانند در سریع‌ترین زمان به این موضوع ورود کنند.