روند ثابت کرونا در کرمانشاه نگران کننده است/زنگ خطر پیک ششم کرونا

محمودرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت بیماری کرونا در استان کرمانشاه در روزهای گذشته سیر نزولی داشته اما این روند به کندی صورت می‌گرفت که همین روند کند نیز در چند روز گذشته ثابت مانده است.

وی افزود: در بعضی از استان‌های کشور نشانه‌هایی از افزایش بیماری به چشم می‌خورد که می‌تواند زنگ خطری برای استان کرمانشاه و ورود به پیک ششم باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در کرمانشاه و ایمنی عمومی، تصریح کرد: واکسیناسیون مهم‌ترین عامل در کنترل بیماری است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت تعداد و سرعت واکسیناسیون در استان کرمانشاه از مردم درخواست می‌کنیم هر چه سریع‌تر برای تزریق واکسن به مراکز تجمیعی مراجعه کنند و به هیچ وجه به شایعات توجه نکنند.