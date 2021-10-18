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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

روند ثابت کرونا در کرمانشاه نگران کننده است/زنگ خطر پیک ششم کرونا

روند ثابت کرونا در کرمانشاه نگران کننده است/زنگ خطر پیک ششم کرونا

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اعلام اینکه روند ابتلا به کرونا در کرمانشاه تقریبا ثابت شده، ابراز نگرانی کرد.

محمودرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت بیماری کرونا در استان کرمانشاه در روزهای گذشته سیر نزولی داشته اما این روند به کندی صورت می‌گرفت که همین روند کند نیز در چند روز گذشته ثابت مانده است.

وی افزود: در بعضی از استان‌های کشور نشانه‌هایی از افزایش بیماری به چشم می‌خورد که می‌تواند زنگ خطری برای استان کرمانشاه و ورود به پیک ششم باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در کرمانشاه و ایمنی عمومی، تصریح کرد: واکسیناسیون مهم‌ترین عامل در کنترل بیماری است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت تعداد و سرعت واکسیناسیون در استان کرمانشاه از مردم درخواست می‌کنیم هر چه سریع‌تر برای تزریق واکسن به مراکز تجمیعی مراجعه کنند و به هیچ وجه به شایعات توجه نکنند.

کد مطلب 5330253

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    نظرات

    • کرمانشاهی IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      باید توسط دولت صرب الاچلی تعیین گردد برای کسانی واکسینه نشده اند تا استان و کشور به سطح ایمنی کرونا برسد . این حق همه مردم است که دوباره به زندگی عادی خود باز گردند

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