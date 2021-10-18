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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۳

معاون تعاون روستایی خراسان جنوبی مطرح کرد؛

خرید زرشک تازه نیازمند اعتبار / ظرفیت فراوری ۳۱۰۰ تن از محصول

خرید زرشک تازه نیازمند اعتبار / ظرفیت فراوری ۳۱۰۰ تن از محصول

بیرجند- معاون تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: برای خرید محصول زرشک کشاورزان نیازمند سرمایه در گردش هستیم.

مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خراسان جنوبی تولید کننده ۹۸ درصد زرشک کشور است، بیان داشت: ظرفیت ۳ هزار و ۱۰۰ تن فرآوری زرشک در استان وجود دارد.

وی با اشاره به انعقاد قرارداد در زمینه بازاریابی و فروش محصولات استراتژیک استان از جمله زرشک عنوان کرد: قراردادهایی برخی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای داشته‌ایم و توزیع زرشک خشک در این فروشگاه‌ها انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: مجموع خریدی که این فروشگاه‌ها در زمینه محصول زرشک استان به صورت سالانه دارند حدود ۵۲ تن است و این گره‌ای از مشکلات زرشک استان را با توجه به حجم تولیدی که داریم باز نمی‌کند.

صادرات تنها ۳۰۰ تن زرشک

معاون تعاون روستایی خراسان جنوبی با بیان اینکه سالانه بیش از ۲۲ هزار تن زرشک خشک در استان تولید می‌شود، گفت: از این میزان تنها ۳۰۰ تن سالانه صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه ۲۳ مجوز برای بسته بندی زرشک در استان صادر کرده‌ایم، گفت: این واحدها ظرفیت بسته بندی ۸ هزار و ۸۹۰ تن زرشک خشک را دارند که باید وارد گود شوند.

جعفری تعداد مجوزهای بارگاه‌های زرشک را نیز ۴۱ مورد اعلام کرد و افزود: ظرفیت این بارگاه‌ها سه هزار تن زرشک تازه است که معادل ۶۷۷ تن زرشک خشک می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بالقوه‌ای که داریم بالفعل نمی‌شود، افزود: اینکه اعلام می‌کنند زرشک پفکی سال ۹۸ در انبارها مانده است را من رد می‌کنیم زیرا ما متقاضی خرید بودیم اما محصولی ارائه نشد.

معاون تعاون روستایی خراسان جنوبی با بیان اینکه زرشک تازه باید در اولویت قرار گیرد، بیان داشت: باید سرمایه در گردش برای خرید زرشک تازه به سازمان تعاون روستایی بدهند.

کد مطلب 5330264

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