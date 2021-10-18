خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: عشایر و دامداران استان ایلام امسال به دلیل خشکسالی، کمبود علوفه، کم آبی و… با مشکلات متعدد مواجه و مجبور به فروش دام‌های مازاد با قیمت بسیار پایین شدند.

ماه گذشته بود که با رایزنی‌های مختلف بحث خرید تضمینی دام زنده مازاد عشایر استان ایلام کلید خورد اما این طرح روند کندی دارد و عشایر و دامداران استان از این طرح رضایت ندارد.

هنوز دغدغه عشایر و دامداران استان ایلام بر طرف نشده و داستان تکراری اما پر از رنج این روزهای دامداران و عشایر استان یعنی نبود بازار فروش دام و گرانی نهاده‌های دامی ادامه دارد.

از گرانی نهاده‌های دامی که بگذریم داروهایی که برای دام در بازار عرضه می‌شود با قیمت‌های چند برابری به دست دامدار و عشایر استان می‌رسد.

دام عشایر و دامدار خریدار ندارد

یکی از دامداران ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر گوسفند با هزینه‌های دارو و علوفه نزدیک به دو میلیون تومان برای دامدار هزینه دارد اما الان هیچ خریداری ندارد.

احمد عباسی بیان کرد: یک داروی دام که سال‌های قبل ۱۰۰ هزار تومان بوده الان تقریباً ۵۰۰ هزار تومان شده یعنی پنج برابر قیمت افزایش یافته و معلوم نیست چه مشکلی پیش آمده که روزانه قیمت‌ها گران می‌شود.

وی افزود: دولت در طرح خرید تضمینی، دام زنده را به قیمت هر کیلوگرم ۳۰ هزار تومان از دامداران خریداری می‌کند و پول آن را هم بین ۴۰ تا ۵۰ روزه به ما پس می‌دهند.

مسئولان کمکی نمی‌کنند

یکی از عشایر کوچ نشین ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیاه چادرها سرپناهی امن برای ما قشر عشایر است، زندگی خود را در این سیاه چادرها و با دامداری می‌گذرانیم.

محمد شیری افزود: با این خشکسالی که امسال شاهد آن هستیم علوفه‌ای برای دام‌ها نداریم، هزینه‌های خرید علوفه بسیار گران و پرهزینه است.

وی افزود: نه کسی دام ما را خریداری می‌کند و نه مسئولان در این راستا کمکی به ما می‌کنند.

چالش کاهش تولیدات عشایر و دامداران استان ایلام

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئولان ارشد استان اگر برای بازار فروش نهاده‌های دامی و خرید دام مازاد عشایر فکر اساسی نکند دیری نخواهد شد که صنعت دامداری در این استان با چالشی بزرگ مواجه خواهد شد.

علیرضا پوراحمد با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام در استان ایلام، افزود: شغل اکثر مردم استان ایلام از طریق کشاورزی و دامداری است و اگر به این مسئله توجه نشود، اشتغال استان با بحران مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: ۹ هزار خانوار عشایر در استان ایلام زندگی می‌کنند که درآمد اصلی آنها فروش گوشت قرمز است، امسال خشکسالی ضربات سختی بر پیکره تولیدات عشایر و دامداران استان زده و نیاز است دستگاه‌های متولی با جدیت ورود کنند.

پوراحمد عنوان کرد: طرح خرید تضمینی دام به دلیل ظرفیت پایین کشتارگاه ایلام روند کندی دارد و پاسخگوی نیازهای عشایر و دامداران استان نیست.

وی افزود: ورود دلالان برای خرید نهاده‌های دامی مثل کاه و کلش در استان ایلام باعث افزایش قیمت چندبرابری این محصولات در استان شده است.

صادرات دام اجرایی نشد

در حالی که هفته گذشته علی اکبر بسطامی نماینده ایلام در مجلس اعلام کرد پس از رایزنی و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موافقت ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، مجوز صادرات دام زنده غیرمولد توسط شرکت پشتیبانی امور دام صادر شده، اما این طرح هنوز اجرایی نشده است.

امام جمعه ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عشایر استان ایلام دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی برای رونق تولید هستند که متأسفانه دارای مشکلاتی مثل فروش دام هستند.

حجت الاسلام الله نور کریمی تبار بیان کرد: یکی از مهمترین خواسته‌های عشایر و دامداران استان بحث صادرات دام زنده است.

وی با اشاره به اینکه این مسئله در سفر رئیس جمهور به استان پیگیری شده است، افزود: امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی به زودی این مهم را اجرایی کند.

کریمی تبار اضافه کرد: عشایر استان با مشکلاتی نظیر آبرسانی، خشکسالی، کمبود علوفه مواجه هستند و نیاز است مسئولان کشوری و استانی به این قشر توجه ویژه ای داشته باشند.

افزایش خرید دام حذفی عشایر استان ایلام

مدیرکل امور عشایری ایلام نیز روز گذشته در بازدید از مناطق عشایری استان گفت: میزان خرید دام حذفی عشایر استان ایلام از ۶۵ هزار رأس به ۸۵ هزار رأس افزایش یافته است.

فرشاد یاسمی با بیان اینکه خشکسالی‌ها تأثیر منفی زیادی بر درآمد عشایر داشته است، افزود: خرید دام حذفی و مازاد، تأمین نهاده‌های یارانه‌ای یا پرداخت علوفه ضمانتی از خدمات انجام شده به عشایر است.

وی گفت: سالانه ۲۷ هزار تن گوشت قرمز در استان ایلام تولید می‌شود که ۹ هزار تن آن سهم عشایر استان است.

عشایر پرتلاش و زحمتکش ایلام سالانه بیش از ۹۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی و لبنی به ارزش یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند.