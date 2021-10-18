۹۲ درصد تسهیلات اشتغال روستایی در مازندران پرداخت شد

کامران اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اشتغال مسئله اصلی در استان و کشور به شمار می‌رود، افزود: دغدغه همه مسئولان اشتغال فرزندان بیکاری در جامعه به شمار می‌رود و اگر این مسئله حل نشود، تبعاتی درپی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: طی چندسال اخیر در زمینه اشتغال روستایی، یارانه دستمزد، تسهیلات کرونا و خوداشتغالی و غیره، کارورزی، مهارت آموزی اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال چهارم اشتغال روستایی قرار داریم، افزود: تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال روستایی در استان ابلاغ شد که ۹۲ درصد آن تخصیص یافته است.

اصغری یادآور شد: پرداخت تسهیلات سبب اثر مثبت در روستاها شده و جلوگیری از مهاجرت جوانان به شهرها و رواج مهاجرت معکوس از جمله اثرات این طرح بوده است.

مدیرکل تعاون مازندران با بیان اینکه طرح اشتغال روستایی نسبت به دیگر طرح‌ها دارای انحراف بسیار پایینی بوده است، افزود: تسهیلات اشتغال روستایی در تمامی شهرستان‌ها پرداخت شده است.

وی به تنوع و کیفیت طرح‌های اشتغال روستایی اشاره و اضافه کرد: هدف در این طرح، ایجاد اشتغال است و باید این منابع در جای مناسب صرف شود.

وی گفت: تسهیلات اشتغال روستایی عادلانه توزیع و اجرا شده و در بخش‌های مختلف کشاورزی، گردشگری و صنعت اعتبارات توزیع شده است.