به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی ظهر دوشنبه در یادواره طلاب و روحانیون استان زنجان‬ در‬ محل‬ مصلای‬ زنجان‬، گفت: همه فلسفه وجودی، رسالت و دستورات دین برای آن است که انسان مسیر ‏خاص برای رسیدن به خدا را طی کند.

وی با بیان اینکه جهاد و دفاع از دین خدا یک وظیفه همگانی برای همه مسلمانان است، اظهار کرد: روحانیون در ترغیب مردم به منظور حضور در جبهه‌ها و همچنین در پشتیبانی از جبهه‌ها و هم در میدان رزم تلاش‌های فراوانی داشتند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه روحانیت نشان داده در برابر هر خطر و تهاجمی برای حفظ اسلام علوی، فاطمی و حسینی تلاش کرده است، گفت: امروز دشمن از دو حربه تحریم و تحریف استفاده می‌کند.

حاجی صادقی با بیان اینکه تحریم و مشکلات اقتصادی از حربه‌های دشمن به منظور ضربه زدن به نظام و انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: راهکار مبارزه، مقاومت اقتصادی و تکیه به توان داخلی است و در خطر تحریف، روحانیت و حوزه‌های علمیه تکلیف بیشتری دارند.

وی با بیان اینکه خطر بزرگ‌تر خطر تحریف است که می‌خواهد سنگر نشینان انقلاب را در مقابل انقلاب قرار دهد، افزود: جوانان ما باید در بسیج و صحنه‌های مختلف جهاد تبیین را خوب انجام دهند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد آورشد: روحانیون در نهضت تبیین وضع شکست‌خورده دشمن را بیان کنند تا نشاط و امید به جامعه تزریق شود.

حاجی صادقی زمینه‌سازی نهضت ظهور را از رسالت‌های جامعه روحانیت اعلام کرد و ابراز داشت: جهاد، مبارزه و ایستادگی در برابر دشمنان سرتاسر زندگی مومن را پر می‌کند.

وی با بیان اینکه مبارزه و جهاد سرتاسر زندگی انسان مومن را پر می‌کند، گفت: مبارزه با جنگ نرم دشمن به مراتب سخت‌تر از جنگ سخت است و وظیفه جامعه روحانیت در صحنه جهاد سنگین‌تر است و امروز روز جهاد تبیین است.