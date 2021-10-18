به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، جلسه هماهنگی لیگ برتر زنان سال ۱۴۰۰ شب گذشته (یکشنبه شب) به صورت آنلاین به ریاست محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون برگزار شد.

داورزنی در این نشست با تبریک هفته تربیت‌بدنی یکی از اهداف فدراسیون را رشد والیبال زنان خواند و گفت: امیدواریم با برگزاری لیگ، جهش قابل توجهی در معرفی و پرورش بازیکنان توانمند برای حضور در تیم‌های ملی فراهم شود تا دست مربیان پایه هم برای انتخاب بازیکنان باز شود. امسال چند تن از دختران والیبالیست کشورمان در لیگ‌های خارجی بازی می‌کنند و نسل خوبی هم قرار است در لیگ برتر حضور داشته باشند. امید است لیگ برتر مسیر همواری برای رشد این نسل باشد.

رئیس فدراسیون والیبال هم‌چنین لیگ دسته یک را برای فدراسیون با اهمیت قلمداد کرد و ادامه داد: بسیاری از استان‌هایی که شرایط حضور در لیگ برتر را ندارند در دسته یک تیم‌داری می‌کنند و البته بازیکنان خوبی هم به بدنه والیبال ملی اضافه می‌کنند.

وی با بیان این نکته که رشد و توسعه والیبال زنان بدون همکاری، تشریک مساعی و همدلی اتفاق نمی‌افتد، بیان کرد: به دنبال برگزاری لیگی با تمام فاکتورهای فنی و به روز هستیم. هدف فدراسیون تنها تیم‌داری در لیگ و برگزاری چند مسابقه نیست.

رئیس فدراسیون والیبال، اظهار کرد: مسابقات باشگاه‌های آسیا نشان داد باشگاه‌هایی که با برنامه و هدفمند کار می‌کنند در آسیا هم نتیجه می‌گیرند. اگر از شما می‌خواهیم آنالیزور، مربی بدنساز، مشاور تغذیه و … به خدمت بگیرید به دلیل نزدیک شدن به استاندارهای جهانی است. برای جهانی شدن باید جهانی فکر و عمل کرد و از متخصصان بهره برد. موفقیت فدراسیون در گروه تفکر جهانی شماست.

داورزنی افزود: خوشبختانه بازیکنان ایران ظرفیت‌های بالایی دارند. شاهد هستید هر سال به تعداد لژیونرها افزود می‌شود و در هر دوره در زمره بهترین‌ها قرار می‌گیرند.