۶۵ درصد از دانش آموزان شمیرانات واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی عصر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت کرونای استان تهران با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۴ هزار دوز واکسن کرونا به شهروندان تزریق شده است اظهار داشت: ۱۱۵ درصد از پوشش واکسیناسیون در سطح شهرستان نسبت به جمعیت انجام شده است.

وی بیان کرد: از مجموع واکسن‌های تزریق شده به شهروندان بیش از ۴۳۵۷۰۰ دوز نوبت اول و ۲۶۸۲۰۰ دوز نیز نوبت دوم را دریافت کردند.

رئیس ستاد مدیریت کرونا شمیرانات با اشاره به واکسیناسیون ۶۵ درصدی دانش آموزان شمیرانات گفت:: از ۲۶ هزار و ۲۱۰ دانش آموز حائز شرایط دریافت واکسن تعداد ۱۶ هزار و ۳۸۱ نفر واکسن کرونا را دریافت کردند تا شرایط برای برگزاری کلاس‌های حضوری فراهم شود.

ساداتی عنوان داشت: ۴۳ مرکز میزبان شهروندان در اجرای طرح واکسیناسیون می‌باشند.دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله نیز با مراجعه به این مراکز واکسن دریافت کنند.