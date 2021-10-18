به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه روح الله، سرهنگ علی اکبر حسینی اعلام کرد: مراسم تشییع این شهید روز سه شنبه ساعت ۹ صبح با حضور پرشور مردم از مقابل سپاه ناحیه خمین به سمت گلزار شهدا این شهر برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: مراسم وداع با شهید با عنوان «شبی با شهید» دوشنبه بعد از نماز مغرب در مصلی امام خمینی (ره) خمین برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه خمین از همه مردم شهید پرور خمین درخواست کرد در مراسمات این شهید والامقام حضور پرشور داشته باشند.

طبق اعلام روابط عمومی سپاه روح‌الله استان مرکزی بامداد روز یکشنبه ۲۵ مهر چند سارق مسلح قصد تعرض به انبار یکی از مقرهای سپاه ناحیه خمین در حومه شهر را داشتند که با هوشیاری یکی از پاسداران مستقر در محل مواجه و در هنگام فرار اقدام به تیراندازی کور می‌کنند. در این تیراندازی شهید «مهدی مکرمی» مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در اثر شدت جراحات به درجه رفیع شهادت نائل می‌شود.