آژیر خطر در عسقلان به صدا درآمد/ فرار «بنی گانتز »و «کوخاوی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر دادند.

بر اساس گزارش این رسانه فلسطین، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: صدای آژیر خطر هنگام حضور بنی گانتز وزیر جنگ و کوخاوی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه به صدا درآمده است و این دو مجبور به ترک مراسمی که برای رابین در این شهرک برپا شده بود، شدند.

صابرین نیوز هم اعلام کرد: صدای آژیر خطر در شهرک صهیونیست نشین عسقلان به صدا درآمد.