احمدالله محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و جمع‌آوری ۱۷ انشعاب غیرمجاز آب در روستای سیاه‌اتفاق خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حفظ منابع آبی، توزیع عادلانه آب شرب و پایداری خدمات‌رسانی به مشترکان انجام شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مهرستان با تأکید بر اینکه آب شرب سرمایه‌ای مشترک است، اظهار کرد: هرگونه برداشت غیرمجاز از شبکه آبرسانی می‌تواند بر میزان دسترسی سایر خانواده‌ها به آب تأثیر بگذارد و روند تأمین آب مورد نیاز مردم را با مشکل مواجه کند.

محمدی افزود: شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان و بهبود وضعیت توزیع آب در شبکه، به‌صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب مهرستان خاطرنشان کرد: متخلفان پس از طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.