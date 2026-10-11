به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد شامگاه یکشنبه در گردهمایی کارگاهی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش استان که به میزبانی آموزش و پرورش بابلسر و در اداره کل شیلات مازندران برگزار شد، با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده در کنکور سراسری، این موفقیت را حاصل تلاش و همکاری مجموعه تعلیم و تربیت استان دانست.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر برنامه‌های آموزشی، اظهار کرد: طرح «پروژه مهر» باید تا زمان برطرف شدن کامل نواقص و فراهم شدن شرایط مطلوب برای فعالیت مدارس ادامه یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تجلیل از دانش‌آموزان برتر کنکور با حضور استاندار خبر داد و افزود: برنامه دیگری نیز با مشارکت ۳۸۰ مدیر مدارس متوسطه دوم و نمایندگان معلمان پیش‌بینی شده است.

کلبادی‌نژاد با اشاره به اهمیت ارزیابی مستمر عملکرد مدارس، بر ضرورت استفاده از نتایج تحلیل عملکرد آموزشی دو سال اخیر برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارتقای کیفیت آموزش تأکید کرد.

وی همچنین بهره‌گیری از محتوای آموزشی تأییدشده و تهیه‌شده از سوی نویسندگان بومی در مراکز پیش‌دبستانی را مورد توجه قرار داد و خواستار استفاده هدفمند از ظرفیت‌های محلی در برنامه‌های آموزشی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح پرسش مهر رئیس‌جمهور، بر تدوین برنامه‌های جامع در حوزه‌های آموزشی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی و هنری تأکید کرد و ترویج فرهنگ حل مسئله و تبدیل آموخته‌های علمی به اقدامات عملی را از ضرورت‌های نظام تعلیم و تربیت دانست.

گفتنی است در این گردهمایی، تورانی، مشاور علمی و پژوهشی وزیر آموزش و پرورش نیز حضور داشت.