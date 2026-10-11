به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور اوکراین به اعلام آتش‌بس در بخش انرژی بین کشورش و روسیه از سوی رئیس جمور آمریکا واکنش کنایه‌آمیز نشان داد.

بر اساس این گزارش، «ولودیمیر زلنسکی» لحظاتی پس از اعلام این آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ گفت: اگر ترامپ با پوتین مذاکره داشته است، لطفا به ما هم زمان آغاز آتش بس در حوزه انرژی را اعلام کند و ما از آن استقبال خواهیم کرد.

نشریه آکسیوس هم به نقل از زلنسکی گزارش داد که اعلام آتش بس از سوی ترامپ، برای او خبر جدیدی بوده است، ولی اگر روسیه با آتش بس در حوزه انرژی موافقت کند، اوکراین هم موافقت خواهد کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین پیشتر اعلام کرده بود که کی‌یف آماده است حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند مشروط بر اینکه مسکو نیز حمله به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را متوقف کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز مدعی شد روسیه و اوکراین درباره حمله به تاسیسات انرژی با آتش بس موافقت کرده‌اند و این آتش بس فورا اجرا می شود.