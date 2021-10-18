زمینه آزادی زائران بدون مجوز اربعین فراهم شود

‌به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق و هیئت همراه امروز با حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه دیدار کرد.

در ابتدای این دیدار وزیر دادگستری عراق ضمن تشکر از همراهان حاضر در جلسه، گفت: از معاون اول قوه قضائیه برای فرصتی که در اختیار ما قرار داده‌اند تشکر می‌کنم، این فرصتی است که می‌توان مسائل قضائی بین دو کشور را به بحث و بررسی گذاشت.

وی ادامه داد: از سال ۲۰۱۲ توافق‌نامه‌های خوبی بین دو وزارتخانه جمهوری عراق و جمهوری ایران صورت گرفته و اخیراً نیز دو یادداشت تفاهم در خصوص استرداد محکومین بین دو کشور به امضا رسید.

عبدالستار محمد تأکید کرد: تعداد کمی از محکومان مانده‌اند که در آینده نزدیک کار استرداد آن‌ها انجام خواهد شد و امیدواریم بتوانیم روابط بین دو وزارتخانه را در همه زمینه‌ها به ویژه در مورد ابلاغ‌نامه‌های قضائی و حقوقی و تجاری گسترش دهیم.

در ادامه معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران از ثبات، امنیت، استقلال و تمامیت ارزی و عزت و اقتدار عراق همواره حمایت کرده و حمایت می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان داشت: امنیت عراق برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیار زیادی دارد و معتقدیم دخالت بیگانگان در امورات عراق علاوه بر اینکه به ضرر کشور عراق است امنیت منطقه را نیز بر هم می‌زند.

وی گفت: خوشبختانه ایران و عراق از روابط مطلوبی در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برخوردارند و در مدت کوتاهی که از روی کارآمدن دولت جدید در ایران می‌گذرد الحمدالله سفرهای متعددی از سوی دو کشور در سطوح مختلف انجام شده است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به روابط نزدیک ملت ایران با ملت عراق، افزود: یکی از مسائلی که هر دو ملت را خوشحال کرد موضوع لغو روادید میدان دو کشور بود که امیدواریم انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان داشت: آمریکایی‌ها اخیراً و همچنین در سابق، در عراق دست به جنایت‌های بزرگی زدند؛ شما می‌دانید که با بهره‌گیری از همین حضور نظامی در عراق، سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس را که به عنوان دو قهرمان مطرح بودند و در حقیقت مبارزه جدی با تروریست داشتند را به شهادت رساندند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران پیگیری حقوقی این موضوع را در دستور کار دارد و با جدیت از دولت عراق خواستار است که این موضوع را جدی بگیرد و کمیته مشترک بین ایران و عراق تشکیل شده تا این موضوع به صورت جدی و با قید فوریت بررسی شود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مهم انتقال محکومان و استرداد مجرمان است، گفت: اخیراً با حمایت‌های شما تعدادی از محکومان منتقل شدند و آمادگی کامل داریم زمینه انتقال کلیه محکومانی که جمهوری اسلامی ایران در عراق دارد و همچنین کلیه محکومانی که عراق در جمهوری اسلامی ایران دارد، فراهم شود.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص استرداد مجرمان نیز اقدامات لازم انجام شود و ادامه فرآیند رسیدگی به ایران و عراق واگذار شود.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: اخیراً شنیدم تعدادی از محبان امام حسین (ع) به مناسبت زیارت اربعین بدون داشتن مجوز قانونی وارد کشور عراق شده و دستگیر شدند و الان تحت تعقیب و بازداشت هستند. از شما درخواست می‌کنم دستور دهید تا این موضوع را بررسی کنند و چنانچه افرادی که بازداشت شده‌اند اتهام دیگری ندارند و صرفاً به دلیل آنکه مجوز ورود به کشور عراق را نداشتند، زمینه آزادی آن‌ها فراهم شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: امیدواریم این سفرها هم از سوی کشور ایران و هم از سوی کشور عراق ادامه داشته باشد و این نشست‌ها در تعامل بین دو کشور بسیار مفید است. احیاناً اگر مشکلاتی فی ما بین در مورد مسائل مختلف وجود داشته باشد آن مشکلات را برطرف کنیم.

در ادامه عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق گفت: همه محورهایی که مطرح کردید در سفر اخیر رئیس سابق قوه قضائیه و همچنین وزیر سابق دادگستری به عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در خصوص پرونده شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس و تشکیل کمیته ویژه تحقیقات که به کار بررسی ادله می‌پردازد باید گفت که این کمیته هنوز در حال تلاش و فعالیت است و این پرونده در دست تحقیقات است.

وزیر دادگستری عراق بیان داشت: در تلاش هستیم تجارب و ادله‌ای که دو تیم عراقی و ایرانی در اختیار دارند بتوانیم آن‌ها را تبادل کنیم.

عبدالستار محمد گفت: همچنین یکی از محورهایی که در آن سفر مورد بحث و بررسی قرار گرفت در مورد مسائل اجتماعی بین دو کشور و قانون احوال شخصیه بود که گام‌هایی در خصوص حل این مشکلات برداشته شود.

وی با تبریک انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور کشورمان گفت: به عنوان وزارت دادگستری عراق آمادگی داریم از هرآنچه که از دست ما برمی‌آید برای همکاری و کمک به وزارت دادگستری ایران دریغ نکنیم.