به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح کشورمان که به مسکو سفر کرده است، امروز (دوشنبه) در نشستی با کارشناسان و مدیران نهادهای ایرانی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، اهداف این سفر، وضعیت همکاری‌ها و مناسبات مشترک دفاعی و نظامی دو کشور و آخرین وضعیت تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم را ترسیم و تبیین کرد.

وی در این نشست با تأکید بر اینکه برای داشتن روابطی مستحکم با کشورها به خصوص روسیه و دیگر کشورهای همسایه به نقشه راه نیاز داریم، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های مختلف همکاری با روسیه در ابعاد نظامی-دفاعی، مناسبات و همکاری‌های فی مابین در این حوزه‌ها افزایش خواهد یافت.

سرلشکر باقری با بیان اینکه برای گسترش روابط با همسایگان به نقشه راه نیاز داریم، یادآور شد: باتوجه به نگاه‌های مشترک ایران و روسیه در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و ظرفیت‌های زیاد همکاری فیمابین، مناسبات دو کشور از جمله در حوزه نظامی-دفاعی گسترش می‌یابد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به قراردادهای خرید هواپیماهای جنگنده، جت آموزشی و بالگردهای رزمی از روسیه، گفت: این قراردادها پس از لغو تحریم تسلیحاتی ایران منعقد شده و در این سفر درباره اجرایی شدن آن مذاکره خواهیم کرد.

سرلشکر باقری در بخش دیگری از سخنانش، گفت: در مقطع کنونی، به دلیل شرایط بین‌المللی و به خصوص نگاه ویژه رئیس جمهوری روسیه به تحکیم مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، فرصت مغتنمی به‌ وجود آمده تا این روابط بیش از پیش گسترش یابد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سند جامع ۲۵ ساله همکاری با چین اشاره و تأکید کرد: شاید لازم باشد با استفاده از تجربه سند ۲۵ ساله با چین، در روابط با روسیه نیز چنین سندی بین دو کشور وجود داشته باشد.

وی به نقش مهم نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: نمایندگی‌های ایران و به ویژه نمایندگی ایران در روسیه باید برنامه‌ای منسجم، قوی و با نگاهی واقع‌بینانه در زمینه نقشه راه روابط بلندمدت به مرکز ارسال کنند تا با مشورت بخش‌های گوناگون بتوان یک سند کامل، جامع و بلندمدت برای روابط دوجانبه تعریف کرد.

سرلشکر باقری به موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف اشاره و تصریح کرد: همان‌گونه که نیروهای مسلح در شرایط تحریم توانستند به موفقیت برسند و انواع تسلیحات و تجهیزات نظامی و دفاعی مورد نیاز خود را بسازند، دیگر بخش‌های کشور نیز باید با همین رویکرد به پیش بروند و فرض را بر این قرار دهند که تحریم‌ها هیچ‌گاه برطرف نخواهد شد.

وی به توسعه و گسترش چشمگیر روابط ایران و روسیه در زمینه نظامی و دفاعی طی پنج سال اخیر اشاره کرد و افزود: هر چقدر روابط و مناسبات با کشورهای دوست افزایش پیدا کند، به همان میزان ذهنیت‌های منفی نیز از میان خواهد رفت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سفر اخیر خود به پاکستان اشاره کرد و گفت: در همین سفر بسیاری از ذهنیت‌های منفی برطرف شد؛ در سفر به روسیه نیز درباره موضوعات دوجانبه دفاعی-نظامی و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو خواهیم کرد.

وی موضوع افغانستان را یکی دیگر از دستورکارهای مهم در مذاکرات خود با مقامات روسی عنوان کرد و گفت: در کنار موضوع افغانستان، تداوم همکاری دو کشور در سوریه تا دستیابی به امنیت کامل مورد بحث قرار می‌گیرد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تمجید از رشادت و دلیرمردی سرداران ایرانی، به ویژه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: این مجاهدت‌ها موجب شد طرح و نقشه آمریکا و برخی رژیم‌های منطقه‌ای خنثی شود.

در این نشست، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، توضیحاتی درباره آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه ایران و روسیه و بسترسازی‌های به عمل آمده جهت تعمیق تعاملات فیمابین در همه عرصه‌ها ارائه داد.