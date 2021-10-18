نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی نقش نظام صنفی کشاورزی در توسعه کشت‌های قراردادی گفت: چالش‌های بخش کشاورزی به قدری زیاد است که قرار دادن آنها در کنار هم به جمع اضداد می‌انجامد لذا باید برنامه‌ای برای مجموع این اضداد در نظر گرفته شود.

وی این چالش‌ها را به دو بخش تقسیم نموده و گفت: گذشته از شرایط جوی که به شدت تأثیرگذار بوده و اصلی ترین چالش بخش کشاورزی است، این بخش از ۲ چالش عمده ناکارآمدی بازرگانی محصولات کشاورزی و عدم وجود نظام بهره برداری مشخص در زمینه فعالیت‌های کشاورزی رنج می‌برد.

وی افزود: در صورتی که این اطمینان ایجاد شود که کشاورز در بازار دچار مشکل نخواهد بود، طبیعتاً مسائل فنی و دیگر مسائل قابل حل خواهد بود زیرا خود کشاورز درصدد رفع آن برخواهد آمد اما کالبد شکافی این چالش ما را به مشکل اصلی نظام بهره برداری رهنمون می‌سازد کوچک بودن قطعات کشاورزی و اقتصادی نبودن واحدهای تولیدی همگی به اهمیت ندادن کشاورزان به بازار محصولات کشاورزی و تداوم استفاده از شیوه‌های سنتی منجر می‌گردد.

وی هدف کشاورزی قراردادی را ارتباط دادن تولیدکنندگان با گروه‌هایی دانست که با نیاز بازار آشنایی دارند افزود: به این ترتیب که خریداران به مطالعه نیازهای بازار و ذائقه مردم پرداخته و بر طبق آن قراردادی با تولید کنندگان منعقد می‌نمایند و حمایت‌های لازم را در جهت تولید محصولات مورد تقاضا به عمل می‌آورند به این ترتیب تولیدکنندگان نیز دغدغه از بابت فروش محصولات خود نخواهند داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به دغدغه‌های موجود در مورد گندم اظهار داشت: در مورد بقیه محصولات همان فرآیند وجود دارد و به قیمت روز آن محصول قرارداد بسته می‌شود اما در مورد خرید توافقی گندم ابهاماتی وجود دارد همانند اینکه وقتی در شهریور ماه قیمت گذاری صورت می‌گیرد قیمت زمان برداشت محصول نامشخص است اما حسن خرید توافقی گندم این است که کشاورز می‌تواند در مورد کاشت یا عدم کاشت گندم تصمیم گیری نماید با توجه به اینکه گندم محصولی استراتژیک است، در تمام کشورهای دارای ثبات اقتصادی، برنامه‌های مشخصی در راستای تولید آن در نظر گرفته می‌شود اما سوق دادن گندم در قالب کشاورزی قراردادی عمدتاً به دلیل ملاحظات صنف و صنعت است.

وی با اشاره به عمده ترین ایراد وارده به محصول گندم استان گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی استان گندم مورد تقاضای کارخانجاتی که بر مبنای میزان گلوتن اقدام به خرید می‌نمایند، با مشخصه‌های مورد درخواست در مناطق خاصی از استان امکان تولید دارد که در همان مناطق اقدام به تولید خواهد شد این اقدام امر مبارکی در راستای تنظیم بازار محصولات کشاورزی خواهد بود.

فتحی ضمن بیان اینکه خرید تضمینی کف قیمت می‌باشد تصریح نمود: خرید تضمینی آخرین راه حل در مقطعی است که تولیدکننده در فروش محصول خود به استیصال رسیده است در این هنگام دولت با برآورد هزینه تمام شده محصول (نه سود) اقدام به خرید محصول می‌نماید اگر در شهرستانی محصولات با خرید تضمینی به فروش نمی‌رسد می‌توان به این نتیجه رسید که اوضاع امیدوارکننده است.

وی بر اطلاع رسانی اطلاعات اساسنامه نظام صنفی به کشاورزان تاکید نموده و گفت: پروانه‌های صادره از سوی نظام صنفی کشاورزی قابل تبدیل به پروانه کسب می‌باشد که در تمام مراجع پروانه‌ای قابل قبول خواهد بود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه آئین نامه نظام صفی به همه استان‌ها ابلاغ شده و سازمان جهاد کشاورزی استان ناگزیر به اجرای آن است گفت: شکل گیری اتاق اصناف به طرح موضوعات کشاورزی در سطحی فراتر و در حوزه استانی کمک خواهد نمود.

وی گفت: تشکیل اتاق اصناف یا هر اقدام دیگری نمی‌تواند نافی زحمات نظام صنفی در طی ۱۰ سال گذشته باشد سنگ بنای اولیه تصمیم گیری امروز مسئولین بخش کشاورزی در راستای تشکیل اتاق اصناف و مجاب شدن ایشان برای ورود به این امر از نظام صنفی نشأت می‌گیرد تنها تفاوت موجود، افزایش مسئولیت در قبال حمایت از حقوق کشاورزان در سطحی بالاتر و استانی است.