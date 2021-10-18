ارسال بیش از ۱۱۰۰ اثر به ششمین دوسالانه خوشنویسی قزوین

به گزارش خبرنگار مهر محمدحسین اسماعیلی در مراسم دوسالانهٔ خوشنویسی ایران که بعد از ظهر دوشنبه در حیاط کاخ چهل‌ستون برگزار شد اظهار کرد: استان قزوین پایتخت ۵۷ ساله ایران است که در دل خود هزاران اسطورهٔ هنری، ادبی و عالم فرهیخته پرورانده است تا هنر ناب ایرانی، ارزش‌ها و آئین‌های اسلامی را در درون خود جای دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قزوین اذعان کرد: ششمین دوره دوسالانهٔ خوشنویسی ایران بستری را برای تقویت و گسترش ظرفیت هنر ارزشمند خوشنویسی ایجاد کرد.

وی افزود: ششمین دوسالانهٔ خوشنویسی ایران از سال ۸۸ در تقویم به‌عنوان مهم‌ترین رویداد خوشنویسی در تقویم گنجانده شد و تاکنون ۵ دوره متوالی را سپری کرده و در سال جاری نیز ششمین دوره این هنر فاخر در هفته ملی خوشنویسی برگزار می‌شود.

این مسئول با اشاره به اینکه استان قزوین میزبان ششمین دوره دوسالانه خوشنویسی ایران بوده و تنها مراسم دوسالانه‌ای است که خارج از تهران برگزار می‌شود، ابراز کرد: قزوین با تاریخ درخشان هنری و پایتخت خوشنویسی به پایگاه این هنر اصیل تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: در ششمین دوره دوسالانهٔ خوشنویسی بیش از هزار و ۱۱۴ اثر خوشنویسی با نگاه امید و برای ایجاد یک جریان هنری مؤثر به دبیرخانه ارسال شد و امیدواریم با استمرار آن در سال‌های آتی شاهد ارتقای سطح دوسالانه باشیم.

وی گفت: دوسالانه خوشنویسی این ظرفیت را دارد که در سطح بین‌المللی برگزار شود و با پیگیری متولیان و مسئولین استانی و ملی و هنرمندان خوش‌نویس بتواند در سطح کمی و کیفی بالاتری برگزار شود.

اسماعیلی تاکید کرد: استان قزوین این ظرفیت را دارا است که بتواند برگزاری این مراسم را به عهده بگیرد و خارج از مرزهای این سرزمین که سعی دارند با هزینه‌های هنگفت این هنر را به نام خود به ثبت برسانند این خیال باطل را از سر آن‌ها دور کند.

وی بیان کرد: سرزمین قزوین بیشتر از آنکه به قطب صنعتی تبدیل شود باید به جایگاه اصلی خود که فرهنگ، هنر و اندیشه است بازگردد و شایسته نیست که این دیار فرهنگ‌ساز از امکانات اولیه فرهنگی و هنری محروم باشد و هنرمندان نیز از امکانات کافی برخوردار نباشند.

این مسئول در پایان تأکید کرد: امیدواریم که استان قزوین به پایتخت خوشنویسی جهان تبدیل شده و این دوسالانه محل حضور هنرمندان بزرگ خوشنویسی دنیا باشد.