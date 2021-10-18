به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شعرباف تبریزی در اولین جلسه حضور خود در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان که با حضو اکثر اعضای شورا و سرپرست سابق شهرداری کرمان در محل شورا برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، با بیان اینکه از اعتمادی که اعضای شورای شهر کرمان به من داشتند، تشکر می‌کنم، افزود: همدلی و همگامی اعضای شورای شهر کرمان، یکی از عوامل اصلی پذیرش این مسئولیت بوده است؛ چراکه با همدلی و همگامی و با حداقل نگاه‌های سیاسی است که می‌شود گام‌های خوبی برداشت و کارهای بزرگی انجام داد که از این نظر شورای شهر کرمان در کشور بی‌نظیر است.

شهردار کرمان با اشاره به تحول و تغییر در شهر کرمان گفت: تحول، جزو برنامه‌های من بوده و میثاق من برای حضور در شهرداری کرمان هم برنامه‌ها و تعهداتی بوده که در این حوزه به شورا تحویل داده‌ام.

شعرباف تبریزی با بیان اینکه ارتباط شهرداری و شورا به‌طور کاملاً محسوسی افزایش پیدا خواهد کرد، خاطرنشان کرد: دسترسی‌ها، ارتباطات و داده‌ها بیش از آنچه که مد نظر است، افزایش پیدا خواهد کرد و نه‌تنها برای اعضای شورای شهر، بلکه برای مردم نیز بسیاری از موضوعاتی که در کشور نمونۀ تجربه‌شده‌ای وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه به‌طور جدی به کمک و همراهی‌های اعضای شورای شهر امیدواریم، بیان کرد: با توجه به موارد مطرح شده در شورای امروز، تا حد امکان سعی می‌کنم فضای صحن علنی و کمیسیون‌های شورا را از مواردی که وظیفۀ مستقیم شهرداری و جزئیات است و شاید برای اطمینان در گذشته فرستاده می‌شده، خالی کنم و بسیاری از موضوعات مهم و کلان را به جلسات شورا بیاوریم؛ چراکه به نظر من بعضی از موارد مطرح شده در شورا را می‌توان به‌راحتی در شهرداری مطرح و حل کرد.