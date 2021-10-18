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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۲۲:۴۷

شهردار کرمان:

تحول در شهر جزو برنامه‌های این دوره شهرداری کرمان است

تحول در شهر جزو برنامه‌های این دوره شهرداری کرمان است

کرمان - شهردار کرمان گفت: تحول در شهر، جزو برنامه‌های این دوره شهرداری کرمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شعرباف تبریزی در اولین جلسه حضور خود در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان که با حضو اکثر اعضای شورا و سرپرست سابق شهرداری کرمان در محل شورا برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، با بیان اینکه از اعتمادی که اعضای شورای شهر کرمان به من داشتند، تشکر می‌کنم، افزود: همدلی و همگامی اعضای شورای شهر کرمان، یکی از عوامل اصلی پذیرش این مسئولیت بوده است؛ چراکه با همدلی و همگامی و با حداقل نگاه‌های سیاسی است که می‌شود گام‌های خوبی برداشت و کارهای بزرگی انجام داد که از این نظر شورای شهر کرمان در کشور بی‌نظیر است.

شهردار کرمان با اشاره به تحول و تغییر در شهر کرمان گفت: تحول، جزو برنامه‌های من بوده و میثاق من برای حضور در شهرداری کرمان هم برنامه‌ها و تعهداتی بوده که در این حوزه به شورا تحویل داده‌ام.

شعرباف تبریزی با بیان اینکه ارتباط شهرداری و شورا به‌طور کاملاً محسوسی افزایش پیدا خواهد کرد، خاطرنشان کرد: دسترسی‌ها، ارتباطات و داده‌ها بیش از آنچه که مد نظر است، افزایش پیدا خواهد کرد و نه‌تنها برای اعضای شورای شهر، بلکه برای مردم نیز بسیاری از موضوعاتی که در کشور نمونۀ تجربه‌شده‌ای وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه به‌طور جدی به کمک و همراهی‌های اعضای شورای شهر امیدواریم، بیان کرد: با توجه به موارد مطرح شده در شورای امروز، تا حد امکان سعی می‌کنم فضای صحن علنی و کمیسیون‌های شورا را از مواردی که وظیفۀ مستقیم شهرداری و جزئیات است و شاید برای اطمینان در گذشته فرستاده می‌شده، خالی کنم و بسیاری از موضوعات مهم و کلان را به جلسات شورا بیاوریم؛ چراکه به نظر من بعضی از موارد مطرح شده در شورا را می‌توان به‌راحتی در شهرداری مطرح و حل کرد.

کد مطلب 5330941

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