آزادی ۱۱۰ زندانی زن با کمک نیکوکاران و کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد خیرخواهان، مسئول مرکز نیکوکاری شهدای مدافع حرم با تشریح اقدامات این مرکز در کمک به نیازمندان گفت: مرکز نیکوکاری شهدای مدافع حرم در منطقه ۱۵ تهران با همراهی کمیته امداد اقدامات خود را آغاز کرده و در مدت فعالیت خود تاکنون اقدامات قابل توجهی برای کمک به محرومان منطقه انجام داده است.



وی با بیان اینکه فعالیت مرکز نیکوکاری شهدای مدافع حرم همزمان با وقوع زلزله کرمانشاه و سیل استان‌های مختلف آغاز شد، افزود: در آن زمان همراه با گروه‌های جهادی در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته و به ارائه خدمات می‌پرداختیم. با فعالیت در گروه‌های جهادی متوجه شدیم رفع نیازهای محرومان از توان یک یا چند گروه به تنهایی خارج است و ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان خیران و گروه‌های مختلف را به خوبی درک کردیم.



ایده راه‌اندازی یک مرکز نیکوکاری با مشارکت تعداد زیادی از خیران و گروه‌های فعال در امر خیریه در همان روزها به ذهن مؤسسان مرکز نیکوکاری شهدای مدافع حرم رسید.



وی که مسئول قرارگاه جهادی شهید احمد گودرزی نیز هست، گفت: با شیوع بیماری کرونا در کشور، که رهبر معظم انقلاب دستور دادند نیروهای جوان و انقلابی وارد میدان شوند، خیران و نیکوکاران را شناسایی کردیم و موفق شدیم بخشی از مشکلات مردم نیازمند منطقه را حل کنیم. در مناطق خسارت دیده هم با کمک خیران موفق شدیم تعدادی از منازل آسیب دیده را احداث کنیم. همینطور مدرسه آباد کردیم و هر کاری که از دستمان برمی‌آمد انجام دادیم.



خیرخواهان در پاسخ به این پرسش که با چند نفر فعالیت‌های جهادی خود را شروع کردید، گفت: وقتی برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه به منطقه رفتیم فقط هشت نفر بودیم، به یاری خدا در حال حاضر تعداد بسیاری از جوانان که همه آنها تحصیل کرده و با انرژی و فعال هستند، با جان و دل در کارهای خیر و خداپسندانه یاری می‌کنند. بیشتر فعالیت‌های ما حول محور تهیه جهیزیه، محرومیت‌زدایی، کمک‌های نیکوکاری در زمینه آموزش، بهداشت و درمان و … است و در زمینه کمک‌های خیرخواهانه هر کاری دیگری که از دستمان ساخته باشد را انجام می‌دهیم.



وی خاطرنشان کرد: بزرگترین کاری که در سال جدید انجام دادیم آزاد کردن ۱۱۰ زندانی زن جرایم غیر عمد بود، این زن‌ها سرپرست خانوار بودند و فرزند خردسال داشتند که در نبود مادر خانواده تعداد زیادی از این آنها در حال فروپاشی بود. موفق شدیم این مادران زندانی را با کمک خیران، کمیته امداد و قوه قضائیه، آزاد کنیم و به آغوش گرم خانواده برگردانیم. بسیاری از موارد و مددجویان را کمیته امداد با اتکا به بانک اطلاعاتی نیازمندان به ما معرفی می‌کند.



مسئول مرکز نیکوکاری شهدای مدافع حرم اظهار کرد: با کمک خیرین و نیکوکاران به خانواده‌های نیازمندی که کمیته امداد معرفی می‌کند، کمک می‌کنیم تا نیازهای آنها برطرف شود. هم اکنون در هفته وحدت هستیم و برای دانش‌آموزان بسته‌های تحصیلی آماده می‌کنیم، این دانش‌آموزان را شناسایی کرده‌ایم و بسته‌ها را بین آنها توزیع می‌کنیم. از سوی آموزش و پرورش و مدیران مدارس معمولاً دانش‌آموزان نیازمند به ما معرفی می‌شوند و ما هم براساس اطمینانی که به آنها داریم بسته‌های آموزشی را به نیازمندان اهدا می‌کنیم.



مسئول قرارگاه جهادی شهید احمد گودرزی تاکید کرد: هم اکنون در شش استان فعالیت‌های خوبی داریم و امیدواریم با کمک همیشگی خیران و حمایت‌های کمیته امداد بتوانیم فعالیت‌های خیرخواهانه بیشتری به نفع محرومان داشته باشیم. انجام کار خیر طوری است که شب و هنگام خواب وقتی فرد نیکوکار می‌خواهد سرش را بر روی زمین بگذارد با خودش می‌گوید خدا را شکر که امروز کاری که از دستم برمی‌آمد را انجام دادم. ما هم وقتی با خیران به کمک نیازمندان می‌رویم که حتی از ضروری‌ترین نیازهای زندگی محروم هستند، حس خوبی داریم و خدا هم این نیکوکاری‌ها را می‌بیند؛ امیدوارم تمام نیکوکاران با لطف خدا عاقبت به خیر شوند.



وی گفت: ما سربازیم برای انجام امور خیر و در این راه وسیله هستیم، گره مشکلات مردم گاهی به دست ما باز می‌شود و گاهی به دست دیگر فعالان و خیرخواهان با کمک نیکوکاران مهم این است که هر کسی در هر نقطه از ایران آن حس و حال کمک که به او دست داده است را اعتنا کند در امور خیر شرکت کند.