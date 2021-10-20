به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، سیدجواد سلیمانی در حاشیه مراسم پنجمین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو، گفت: در حالی پنجمین میز تعمیق ساخت داخل شروع به کار کرد که در ۴ میز گذشته گروه خودروسازی سایپا دستاوردهای خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه در ۴ میز گذشته هدف گذاری برای کاهش ارزبری ۲۰۰ میلیون دلار بود و تاکنون به میزان ۱۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی محقق شده، افزود: گروه خودروسازی سایپا توانست ۸۰ قطعه را داخلی سازی کند و این اتفاق بسیار مهمی است که با همت مهندسان کشور عملیاتی شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: در میز پنجم تعمیق ساخت داخل، قرار است ۱۸ قطعه دیگر با همکاری ۱۶ قطعه ساز، داخلی سازی شود که با عملیاتی شدن این امر، ۳۰ میلیون دلار دیگر صرفه جویی ارزی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه مدت زمان داخلی سازی ۱۸ قطعه بین یک تا دو سال خواهد بود، تصریح کرد: یکی از قطعات خاصی که قرار است قطعه سازان برای ساخت و تعمیق ساخت داخل آن اقدام کنند و همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو بوده ایربگ ACU است که با تحقق این امر مشکلات تولیدکنندگان خودرو کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

سلیمانی با بیان اینکه ایربگ ACU توسط یکی از شرکت‌های وابسته به صنایع دفاع تولید و تأمین خواهد شد، گفت: افزایش تعمیق ساخت داخل به رشد تولید، کاهش هزینه و کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند و ما از هر گونه همکاری با قطعه سازان با توجه به اهداف یاد شده استقبال می‌کنیم.

وی در ادامه به تولید شش ماهه خودرو در گروه خودروسازی سایپا اشاره و خاطرنشان کرد: در نیمه اول سال جاری مجموعه سایپا ۲۱۲ هزار دستگاه خودرو تولید کرد که این عدد نشان دهنده رشد ۵ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه اگر محدودیتی در تولید موتور خودرو وجود نداشت، میزان تولید خودرو افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد؛ افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است ظرف دو سال آینده حدود ۳۵۰ هزار دستگاه موتور جدید با تکنولوژی جدید تولید شود و در محصولات آتی سایپا مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است، براساس قرارداد امضا شده بین سایپا و قطعه سازان قرار است، ایربگ ACU با ساخت داخل ۳۰ درصد، صفحه نمایشگر چند منظوره MDF با ساخت داخل ۳۶ درصد، مجموعه مالتی مدیا و دوربین عقب با ساخت داخل ۶۰ درصد و پروژه دیگر مجموعه مالتی مدیا و دوربین عقب در دو فاز با ساخت داخل ۶۰ درصد انجام خواهد شد.

پنجمین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو، به ارزش ۲۲ هزار میلیارد ریال و با هدف صرفه جویی ارزی بیش از ۵۶ میلیون یورو آغاز به کار کرد و بر این اساس در قرارداد منعقد شده بین خودروسازان و ۲۳ شرکت داخلی، قرار است ۳۳ قطعه-پروژه، داخلی سازی شود.