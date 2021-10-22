محمدعلی گرایی قید لیگ برتر کشتی را زد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی گرایی که به تازگی در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در نروژ موفق به کسب مدال برنز وزن ۷۷ کیلوگرم شد ترجیح داد در پیکارهای لیگ برتر امسال شرکت نکند.

گرایی که تاکنون سه مدال برنز در رقابت‌های جهانی کسب کرده دلیل اصلی عدم حضور در لیگ را لزوم استراحت بلند مدت بعد از پیکارهای جهانی خواند و اعلام کرد: «چون بعد از چند سال حضور در اردوهای تیم ملی، واقعاً اذیت شده‌ام ترجیح می‌دهم فعلاً کمی استراحت کنم. البته همچنان تمریناتم را ادامه می‌دهم تا بدنم افت نکند، ولی فعلاً در لیگ، کشتی نخواهم گرفت.»

این در حالی است که رقابت‌های لیگ برتر کشتی از روز ۱۰ آبان ماه با برگزاری مسابقات گروه "الف" در آمل آغاز می‌شود. روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ آبان ماه نیز مسابقات دور رفت سه گروه دیگر در استان‌های قم، تهران و سنندج برگزار خواهد شد.

همچنین مسابقات دور برگشت نیز بعد از دو هفته استراحت طی روزهای ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۸ آبان ماه در شهرهای تهران، بیرجند، کرج و اندیمشک پیگیری می‌شود.