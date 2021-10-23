هدفمان بقا در لیگ برتر است/ بازی با سپاهان برای هر تیمی سخت است

اسماعیل بادرنگین سرمربی تیم والیبال مس رفسنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سال نخست حضور تیمش در لیگ برتر گفت: هدف باشگاه در سال نخست حضورمان در رقابت های لیگ برتر والیبال، بقا در این رقابت ها و کسب جایگاهی بین ۷ تا 12 است تا بتوانیم در لیگ برتر ماندگار باشیم و مس رفسنجان در سال‌های آینده با قدرت بیشتری در والیبال ورود کند.

وی در ادامه درباره شرایط تیمش گفت: حدود سه ماه است تمرینات را آغاز کرده‌ایم. از ماه‌های ابتدای سال بازیکنانمان را جذب کردیم و تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم. امیدوار هستیم هدف باشگاه را تحقق بخشیم. در ذهنیت بازیکنان و کادر فنی نیز نیم نگاهی به حضور در جمع ۸ تیم برتر و مرحله پلی آف است که امیدوارم به این هدف برسیم.

سرمربی تیم والیبال مس رفسنجان درباره بازی مقابل سپاهان گفت: سپاهان از نظر امکانات مالی و بازیکنان بسیار قدرتمند است. این تیم سرمایه گذاری خوبی انجام داده و با بازیکنان خود قراردادهای دو تا سه ساله بسته است که در والیبال کم اتفاق می افتد. باشگاه سپاهان هم با اکثر بازیکنان خود قراردادهای ۲ تا ۳ ساله بسته است.

وی افزود: سپاهان، ملی پوشانی را در اختیار دارد که در بازی‌های المپیک حضور داشته‌اند و این کار را نه تنها برای مس رفسنجان بلکه برای سایر تیم‌ها سخت می‌کند. در مسابقه تدارکاتی پیش از آغاز فصل، بازی نزدیکی با این تیم داشتیم و در روز مسابقه نیز تلاش خود را خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر والیبال روز یکشنبه آغاز خواهدشد و تیم مس رفسنجان که نخستین سال حضورش در لیگ برتر والیبال را تجربه می‌کند در بازی نخست مقابل تیم سپاهان صف آرایی خواهد کرد.

برنامه هفته نخست لیگ برتر والیبال

یکشنبه دوم آبان‌ماه - ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – آذرباتری ارومیه

شهرداری ارومیه – راه‌یاب ملل مریوان

فولاد مبارکه سپاهان – مس رفسنجان

لبنیات هراز آمل – پاس گرگان

سایپا تهران – پیکان تهران

شهرداری ورامین – هورسان رامسر

شهداب یزد – شهرداری گنبد