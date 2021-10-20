ضرورت توجه به «دولت الکترونیک» / شرکت مخابرات از انحصار خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در این مراسم با تبریک ایام ولادت پیامبر (ص) و بزرگداشت هفته وحدت گفت: رویکرد سازمان بازرسی پیشگیرانه و آسیب شناسانه است و اگر هشدار و تذکری به دستگاه اجرایی ارسال می‌شود در راستای این رویکرد است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به قانون تشکیل سازمان بازرسی گفت: در ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان پیش‌بینی‌شده تا در موارد ضرورت قبل از وقوع سو جریان و تخلف، سازمان به دستگاه اجرایی، گزارش هشداری ارائه دهد تا به اقدامات بعدی نیاز نباشد.

وی افزود: یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور مصادف با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر اعضای شوراهای شهر و شهرداران سراسر کشور، برگزاری جلسات آگاه‌سازی و توجیهی برای دستگاه‌های اجرایی است. هدف سازمان از برگزاری این جلسات آشنا کردن یا یادآوری برخی وظایف قانونی و همچنین توجه دادن به مقررات است تا جهل به قانون و مقررات باعث انحراف و تخلف نشود.

درویشیان با اشاره به بسته هدیه سازمان بازرسی کل کشور به دولت گفت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای کمک به دولت جدید، چالش‌ها و آسیب‌های کلان هر حوزه به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع این چالش‌ها و آسیب‌ها را طی یک بسته هدیه به وزرا ارائه می‌کند.

وی با اشاره به بسته هدیه سازمان بازرسی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از موضوعاتی که در گزارش سازمان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن پرداخته‌شده، موضوع فضای مجازی است. متأسفانه شورای عالی فضای مجازی در دوره‌های گذشته خیلی جدی گرفته نشده و باید جلسات این شورا مرتباً برگزار شود.

وی با اشاره به آمار استفاده از شبکه اجتماعی خارجی در کشور گفت: آمارهای رسمی وزارت ارتباطات مؤید این موضوع است که بخش زیادی از مصرف اینترنت کشور از بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام، تلگرام و واتس اپ است.

وی افزود: علت اینکه مردم از شبکه‌های اجتماعی داخلی کمتر استقبال می‌کنند، کیفیت و کاربردهای شبکه‌های اجتماعی خارجی است که اگر ضعف‌های شبکه‌های داخلی مرتفع شود قاعدتاً مردم از شبکه‌های داخلی نیز استقبال خواهند کرد که در این زمینه پیشنهادهای مشخصی را در گزارش ارائه کرده‌ایم.

درویشیان با تأکید بر ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات گفت: مواضع اخیر شما نشان‌دهنده این است که در خصوص اجرای شبکه ملی اطلاعات اهتمام جدی دارید. متأسفانه کار در این حوزه آن‌طور که انتظار می‌رفت پیش نرفته و ضرورت دارد عملیاتی شدن این شبکه تسریع شود.

وی با اشاره به فرا بخشی بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: محصولات و کارکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر همه وزارتخانه‌ها و حتی کل کشور اعم از خصوصی و دولتی تأثیرگذار است. حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی کشور متأثر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت کار در حوزه فضای مجازی است.

عضو شورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر اجرای دولت الکترونیک گفت: سال‌ها و در برنامه‌های متعدد پنج‌ساله کشور قرار است دولت الکترونیک اجرا شود ولی هنوز به سرانجام نرسیده است. البته اطلاع داریم که دستگاه‌های اجرایی دارای بانک‌های اطلاعاتی در به اشتراک‌گذاری اطلاعات مقاومت می‌کنند که باید در قانون ضمانت اجرایی معتبری برای تمکین دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای سازمان بازرسی کل کشور و تأکید رئیس قوه قضائیه در مراسم سالگرد تأسیس سازمان، نظارت هوشمند و الکترونیک است که قاعدتاً تحقق دولت الکترونیک به تحقق این هدف کمک می‌کند که بسیار حائز اهمیت است. سازمان بازرسی کل کشور به تعدادی از سامانه‌های دستگاه‌ها دسترسی پیدا کرده است؛ اما توسعه این امر نیازمند اهتمام جدی دولت است.

درویشیان با اشاره به عملکرد برخی زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: موضوع دیگری که بررسی‌های کارشناسی سازمان بازرسی مؤید آن است، بحران مالی و خطر ورشکستگی شرکت مخابرات در خصوص تلفن ثابت است. باید شرایط مناسبی برای توسعه تلفن ثابت فراهم شود. زیرا هنوز بخش زیادی از مردم تلفن ثابت را بر تلفن همراه ترجیح می‌دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پیشنهاد مشخص سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مشکلات خدمات تلفن ثابت، خارج کردن شبکه مخابرات از انحصار است. انحصار آسیب‌های بسیاری به بخش‌های مختلف کشور من‌جمله این حوزه وارد کرده است.

وی گفت: تناسبی بین جرایم با حجم و انتفاع مالی اپراتورها از انجام تخلف، وجود نداشته و این موضوع زمینه ضعف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظارت بر اپراتورها و کیفیت خدمات ارائه شده به مردم را فراهم آورده است.

درویشیان در خصوص حوزه فضایی کشور هم گفت: در گذشته به علت فقدان نقشه راه مدون و مشخص در حوزه فضایی مشکلاتی در این حوزه داشتیم. برخی قراردادهای ما در این حوزه هنوز به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که حوزه فضایی یکی از نیازهای جدی کشور است و در بسیاری از بخش‌ها قابل‌استفاده است.

وی در نهایت پیشنهاد داد تا کارگروهی بین سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ارتباطات تشکیل شود تا موارد این بسته پیشنهادی را بررسی و راهکارهای آن را اجرایی کنند.

در ادامه این نشست عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن استقبال از بسته هدیه سازمان بازرسی و همچنین تشکیل کارگروه مشترک جهت پیگیری اجرای مواد این بسته گفت: ما از رویکرد حل مسئله سازمان بازرسی کل کشور استقبال می‌کنیم.